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  4. Manchester City karşısında 3 farklı üstünlüğü yakalayan Real Madrid'in hocası Ancelotti maçın yorumcusunu bile çıldırttı! Maç sırasında Arda Güler'e seslendi: Bu takımdan ayrıl...

Manchester City karşısında 3 farklı üstünlüğü yakalayan Real Madrid'in hocası Ancelotti maçın yorumcusunu bile çıldırttı! Maç sırasında Arda Güler'e seslendi: Bu takımdan ayrıl...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
20.02.2025 08:54
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde erken final olarak adlandırılan Real Madrid-Manchester City eşleşmesinden galip çıkan taraf İspanyol ekibi Real Madrid olurken, karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Arda Güler mücadelede süre bulamadı. Ancelotti'nin bu kararı tepkilere neden olurken karşılaşmanın yorumcusu Ömer Üründül maç sırasında Arda Güler'e seslendi. İşte detaylar...

Manchester City karşısında 3 farklı üstünlüğü yakalayan Real Madrid'in hocası Ancelotti maçın yorumcusunu bile çıldırttı! Maç sırasında Arda Güler'e seslendi: Bu takımdan ayrıl...
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Manchester City'yi 3-1'lik skorla mağlup eden ve son 16 turuna yükselen Real Madrid'de Arda Güler krizi günden güne büyümeye devam ediyor.

Karşılaşmada 3-0'ı yaklayan İspanyol temsilcisinde Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, milli futbolcu Arda Güler'e yine şans vermezken bu durum tepkilere neden oldu.

ARDA'YI YİNE DÜŞÜNMEDİ

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İtalyan teknik adamın, 3 farklı üstünlüğü yakaladığı sırada orta sahadan Aurelien Tchouameni'yi çıkarıp 39 yaşındaki Luka Modric'i oyuna alması ve Arda'yı düşünmemesi dikkat çekti.

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ÖMER ÜRÜNDÜL ÇOK SİNİRLENDİ

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Karşılaşmanın yorumcusu olan Ömer Üründül, Arda Güler ile ilgili, "Maç 3-0 olmuş. Bitime 8 dakika var. Modric'i almanın anlamı ne? Şu maçta Arda Güler'i oynatmıyorsun. Arda Güler'in sezon sonu mutlaka Real Madrid'den ayrılması lazım. Böyle olmaz yani. Yazık." ifadelerini kullandı.

Real Madrid'de bu sezon 27 maçta 967 dakika süre bulan 19 yaşındaki futbolcu, 3 gol attı ve 5 asist yaptı.

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Süper Lig Arda Güler son dakika ancelotti real madrid
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