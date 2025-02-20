Manchester City karşısında 3 farklı üstünlüğü yakalayan Real Madrid'in hocası Ancelotti maçın yorumcusunu bile çıldırttı! Maç sırasında Arda Güler'e seslendi: Bu takımdan ayrıl...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Manchester City'yi 3-1'lik skorla mağlup eden ve son 16 turuna yükselen Real Madrid'de Arda Güler krizi günden güne büyümeye devam ediyor.

Karşılaşmada 3-0'ı yaklayan İspanyol temsilcisinde Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, milli futbolcu Arda Güler'e yine şans vermezken bu durum tepkilere neden oldu.

ARDA'YI YİNE DÜŞÜNMEDİ

İtalyan teknik adamın, 3 farklı üstünlüğü yakaladığı sırada orta sahadan Aurelien Tchouameni'yi çıkarıp 39 yaşındaki Luka Modric'i oyuna alması ve Arda'yı düşünmemesi dikkat çekti.

Arda Güler, Real Madrid'den ayrılmalı mı? SEN DE KATIL Evet kesinlikle ayrılmalı! Hayır takımda kalmalı! Tüm Anketler Paylaşmak ister misiniz?

ÖMER ÜRÜNDÜL ÇOK SİNİRLENDİ

Karşılaşmanın yorumcusu olan Ömer Üründül, Arda Güler ile ilgili, "Maç 3-0 olmuş. Bitime 8 dakika var. Modric'i almanın anlamı ne? Şu maçta Arda Güler'i oynatmıyorsun. Arda Güler'in sezon sonu mutlaka Real Madrid'den ayrılması lazım. Böyle olmaz yani. Yazık." ifadelerini kullandı.

Real Madrid'de bu sezon 27 maçta 967 dakika süre bulan 19 yaşındaki futbolcu, 3 gol attı ve 5 asist yaptı.