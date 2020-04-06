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  4. Manchester City'nin kulüp menajeri Pep Guardiola'nın 82 yaşındaki annesi koronavirüse yenildi!

Manchester City'nin kulüp menajeri Pep Guardiola'nın 82 yaşındaki annesi koronavirüse yenildi!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 06.04.2020 17:11 | Son Güncelleme

Manchester City, kulüp menajeri Pep Guardiola'nın 82 yaşındaki annesi Dolors Sala Carrio'nun koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Manchester City'nin kulüp menajeri Pep Guardiola'nın 82 yaşındaki annesi koronavirüse yenildi!

Koronavirüs yine can aldı. Manchester City'nin tecrübeli teknik direktörünün annesi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Açıklama Manchester City'nin Twitter hesabından yapıldı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
hey yuce allahim, o kadar tuyu bitmemiş yetim hakki yiyen şike yapanlari da gör yarabbim
başın sağolsun kardeşim
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