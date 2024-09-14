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Manchester City küme düşürülebilir! Büyük krizle baş başa...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
14.09.2024 16:21
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İngiltere Premier Lig'de son şampiyon Manchester City için şok bir gelişme yaşandı. İngiliz devi, mali kuralları 115 kez ihlal ettiği gerekçesiyle yargılanacak. Mahkemeden çıkacak olumsuz bir karar, kulübü puan silme ya da küme düşme cezasıyla karşı karşıya bırakabilir. İşte detaylar...

İngiltere Premier Ligi’nin son yıllardaki en dominant takımlarından Manchester City için çarpıcı bir gelişme yaşandı.

GELECEĞİ SIKINTI DA

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İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Manchester City mali kuralları ihlal ettiği iddiasıyla büyük bir davayla karşı karşıya. İngiliz devi, önümüzdeki hafta başlayacak davada 115 kez mali kural ihlali yapmakla suçlanıyor. Mahkemeden çıkacak karar, özellikle Şampiyonlar Ligi’ni kazandığı bir yılın ardından, City’nin geleceği için ciddi sonuçlar doğurabilir.

MANCHESTER CITY'E BÜYÜK DARBE

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İddialara göre kulübün 2009-2018 yılları arasında oyuncu maaşları, menajer ücretleri, gelir kaynaklarının gizlenmesi, sponsor gelirlerinin şişirilmesi ve mali raporların yanlış beyan edilmesi gibi birçok konuda kuralları ihlal ettiğini öne sürüyor. Bu suçlamalar, City’nin Premier Lig’deki hakimiyetine ve Avrupa futbolundaki prestijine büyük bir darbe vurabilir.

KÜME DÜŞÜRÜLEBİLİR

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Eğer mahkemede suçlu bulunursa, Manchester City’nin puan silme veya küme düşürülme gibi ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalacağı belirtiliyor. İspanya La Liga Başkanı Javier Tebas, Premier Lig’deki birçok kulübün bu davayı yakından takip ettiğini ve City’nin Finansal Fair Play kurallarına uymadığı için cezalandırılması gerektiğini düşündüklerini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
ingiltere premier lig manchester city
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