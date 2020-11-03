Manchester City, Messi'ye teklif yapacak!

Manchester City, sezon sonunda serbest kalacak olan Lionel Messi'ye ocak ayında önsözleşme önerecek.
The Telegraph'ta yer alan habere göre; Barcelona'dan 2020 yazında ayrılma kararı alan ancak daha sonra kulüp baskısıyla bu kararını erteleyen Lionel Messi'ye Manchester City'den sözleşme teklifi gelecek. İngiliz ekibi, Barcelona ile görüşmeden bu transferi bonservissiz bitirmeye çalışacak.
Manchester City CEO'su Omar Berrada, transfer ile ilgili çıkan haberler sonrası, "Dünyadaki her kulüp, Lionel Messi'yi transfer etmek ister. Messi, kesinlikle yapmak isteyeceğimiz bir yatırım olacak." ifadelerini kullandı.
Barcelona ile 6 Ballon d'Or, 4 Şampiyonlar Ligi ve 10 La Liga şampiyonluğu kazanan Messi, kulüp adına 739 maçta 637 gol atıp 278 asist yaptı. (Sporx)
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