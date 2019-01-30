Manchester City, Newcastle United'a 2-1 mağlup oldu

Şampiyonluk yarışında lider Liverpool'un en yakın takipçisi Manchester City, deplasmanda Newcastle United'a konuk oldu.

Arjantinli yıldızı Sergio Agüero'nun 1. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Manchester City, 66. dakikada Jose Salomon Rondon ve 80. dakikada Matt Ritchie'nin golleriyle rakibine 2-1 mağlup oldu.

Manchester City forması giyen İlkay Gündağan, 83. dakikada Danilo'nun yerine oyuna girdi.

Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun ayrılmasının ardından göreve getirdiği Norveçli Ole Gunnar Solskjaer ile çıktığı 8 maçtan da galibiyetle ayrılan Manchester United, sahasında Burnley ile karşılaştı.

Ashley Barnes ve Chris Wood'un golleriyle 2-0 geriye düşen Manchester United, son dakikalarda Paul Pogba ve Victor Lindelöf'ün golleriyle sahadan beraberlikle ayrıldı.

Milli futbolcu Cenk Tosun'un ilk onbirde başladığı maçta Everton, deplasmanda Huddersfield Town ile karşı karşıya geldi. Konuk ekip, Richarlison'un golüyle 3 puana uzandı.

EMILIANO SALA UNUTULMADI

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in kaptan olarak sahaya çıktığı mücadelede Arsenal, sahasında Cardiff City'yi 2-1 yendi.