Manchester City'nin aldığı cezaya Klopp'un yorumu

Liverpool menajeri Jürgen Klopp Norwich'i 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından basın mensuplarının Manchester City'e verilen ceza ile ilgili sorduğu soruyu yanıtladı.

City'e verilen cezayı duyunca şok olduğunu ifade ettiği açıklamasında "Söyleyebileceğim sadece futbol hakkında olabilir. Futbol sahasında yaptıkları şeyler olağanüstü. Saha dışında yaşananları bilemem" sözlerini kullandı.

Menajer Guardiola ve futbolcuların yaşadıklarını anladığını ve üzüldüğünü söyleyen Klopp, "Bildiğim kadarıyla itiraz hakları varmış. Zaman herşeyin ilacı olacaktır. City olağanüstü bir takım ve her zaman da öyle olacak" diye konuştu.

(SPORX)

