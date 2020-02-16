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Manchester City'nin aldığı cezaya Klopp'un yorumu

İNGİLTERE HABERLERİ  | 16.02.2020 10:39 | Son Güncelleme

Jürgen Klopp, Manchester City'nin aldığı UEFA turnuvalarından men ve 30 milyon Euro'luk ceza ile ilgili sorulan soruyu yanıtladı.

Manchester City'nin aldığı cezaya Klopp'un yorumu

Liverpool menajeri Jürgen Klopp Norwich'i 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından basın mensuplarının Manchester City'e verilen ceza ile ilgili sorduğu soruyu yanıtladı.

City'e verilen cezayı duyunca şok olduğunu ifade ettiği açıklamasında "Söyleyebileceğim sadece futbol hakkında olabilir. Futbol sahasında yaptıkları şeyler olağanüstü. Saha dışında yaşananları bilemem" sözlerini kullandı.

Menajer Guardiola ve futbolcuların yaşadıklarını anladığını ve üzüldüğünü söyleyen Klopp, "Bildiğim kadarıyla itiraz hakları varmış. Zaman herşeyin ilacı olacaktır. City olağanüstü bir takım ve her zaman da öyle olacak" diye konuştu.

(SPORX)

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Anahtar Kelimeler:
Manchester City uefa Jurgen Klopp İngiltere Premier Lig

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