Manchester City'nin Messi'ye yaptığı teklif belli oldu!

Şu sıralar dünya futbolunda gündemin ilk maddesi Lionel Messi... Arjantinli yıldız yeni sezon hazırlıkları yapan takımının sağlık kontrolü ve PCR testlerine katılmadı.Tüm takımın girmek zorunda olduğu koronavirüs testi için tesislerde olması gereken süper star kurala uymayarak gelmedi. Barçalı taraftarlar bu gelişme karşısında adeta yıkıldı. Barcelona ile ipleri koparan 33 yaşındaki futbolcuya futbol tarihinine geçecek teklif geldiği ileri sürüldü.
Diario Sport'un haberine göre; kesenin ağzını açan Manchester City, Messi'ye inanılmaz bir kontrat sundu.İngiliz devi, Messi'ye 250 milyon euro imza parası teklif etti. Habere göre; sözleşme 5 yıllık olacak ve Arjantinli oyuncuya 100 milyon euro brüt maaş verilecek. Sansasyonel teklife Messi'nin nasıl yanıt vereceği ise merak konusu.Messi'yi eski hocası Guardiola kadrosunda görmeyi çok istiyor. Diğer adaylar ise Manchester United ve Inter.
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