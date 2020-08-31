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Manchester City'nin Messi'ye yaptığı teklif belli oldu!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 31.08.2020 17:16 | Son Güncelleme

La Liga ekibi Barcelona ile ipleri koparan Arjantinli yıldıza dünya devinden geri çevrilmesi güç rekor teklif geldi. İngiltere'nin iddialı ekiplerinden Manchester City, Messi'ye yıllık 100 milyon euro maaş teklif etti.

Manchester City'nin Messi'ye yaptığı teklif belli oldu!

Şu sıralar dünya futbolunda gündemin ilk maddesi Lionel Messi... Arjantinli yıldız yeni sezon hazırlıkları yapan takımının sağlık kontrolü ve PCR testlerine katılmadı.Tüm takımın girmek zorunda olduğu koronavirüs testi için tesislerde olması gereken süper star kurala uymayarak gelmedi. Barçalı taraftarlar bu gelişme karşısında adeta yıkıldı. Barcelona ile ipleri koparan 33 yaşındaki futbolcuya futbol tarihinine geçecek teklif geldiği ileri sürüldü.

100 MİLYON EURO MAAŞ, 250 MİLYON EURO İMZA PARASI

Diario Sport'un haberine göre; kesenin ağzını açan Manchester City, Messi'ye inanılmaz bir kontrat sundu.İngiliz devi, Messi'ye 250 milyon euro imza parası teklif etti. Habere göre; sözleşme 5 yıllık olacak ve Arjantinli oyuncuya 100 milyon euro brüt maaş verilecek. Sansasyonel teklife Messi'nin nasıl yanıt vereceği ise merak konusu.Messi'yi eski hocası Guardiola kadrosunda görmeyi çok istiyor. Diğer adaylar ise Manchester United ve Inter.


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Okuyucu Yorumları 3 yorum
bu o parayı ediyorsa ronaldoya paha bicilemez
Messi bu adam neyin nesi
1) böyle bir teklife kesinlikle inanmıyorum 2) hiçbir oyuncu bu parayı etmez 3) eğer city bu teklifi yaptıysa gerçekten kafayı yemiş. zaten arap sermayesi futbola bulaştı futbolun hiçbir zavki kalmadı
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