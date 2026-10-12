Manchester City - Paris St Germain Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Manchester City ile Paris St Germain, 14 Ekim 2026 günü saat 22:00 itibarıyla Etihad Stadium sahasında Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
Büyük bir heyecana sahne olması beklenen bu karşılaşma, iki titanın kapışmasını sunuyor. Takımların son form durumları maçın seyrini etkileyebilir.
Manchester City (Şampiyonlar Ligi) son 1 maçta 1 galibiyet alırken 2 gol atıp 0 gol yedi. (İngiltere Premier Ligi) son 5 maçta 5 galibiyet alırken 14 gol atıp 4 gol yedi. Ligde 18 puanla 1. sırada.
Paris St Germain (Şampiyonlar Ligi) son 1 maçta 1 galibiyet alırken 6 gol atıp 1 gol yedi. (Fransa Ligue 1) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 9 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 11 puanla 6. sırada.
Manchester City, son 5 maçını kazanarak rahat bir form yakaladı. Uyguladığı oyun stili ile etkileyici bir gol ortalaması elde etti ve rakiplerine karşı üst düzey bir performans sergiledi. Paris St Germain ise 3 galibiyet alarak sahaya çıkıyor ancak, daha önceki lig karşılaşmalarında zorluklar yaşadı. Bu maçta galibiyet serisini uzatmayı hedefliyor, ancak sakat oyuncularının eksikliği bu hedefi zorlaştırabilir.
Paris St Germain kadrosunda Senny Mayulu (Sakat - Uyluk Sakatlığı) ve Alessandro Longoni (Sakat) yer almıyor.
Manchester City kadrosunda en çok gol atan oyuncu 6 golle Erling Haaland, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Antoine Semenyo. Paris St Germain kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Ferran Torres, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Fabian Ruiz.
Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Manchester City 3, Paris St Germain 2 galibiyet aldı. Bu maçlarda Manchester City 8, Paris St Germain 8 gol attı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum