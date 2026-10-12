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Manchester City - Paris St Germain Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

İki zorlu rakip, Şampiyonlar Ligi mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Manchester City ve Paris St Germain'in maç öncesi detaylarını haberimizde derledik.

Manchester City - Paris St Germain Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Cevdet Berker İşleyen
Şampiyonlar Ligi
Manchester City
Çarşamba 22:00
14.10.2026
Paris St Germain
Stadyum: Etihad Stadium Yayın: tabii Spor

Manchester City ile Paris St Germain, 14 Ekim 2026 günü saat 22:00 itibarıyla Etihad Stadium sahasında Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Büyük bir heyecana sahne olması beklenen bu karşılaşma, iki titanın kapışmasını sunuyor. Takımların son form durumları maçın seyrini etkileyebilir.

Lig Durumu

Manchester City

1. İngiltere Premier Ligi
O
6
G
6
B
0
M
0
P
18
16
Attığı Gol
5
Yediği Gol
+11
Averaj

Paris St Germain

6. Fransa Ligue 1
O
6
G
3
B
2
M
1
P
11
11
Attığı Gol
8
Yediği Gol
+3
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Manchester City 16 / 5
Paris St Germain 11 / 8

İç Saha / Deplasman Performansı

Manchester City İç saha
Oynanan Maç
3
G / B / M
3 / 0 / 0
Gol
8 – 4
Paris St Germain Deplasman
Oynanan Maç
4
G / B / M
2 / 2 / 0
Gol
7 – 5

Manchester City (Şampiyonlar Ligi) son 1 maçta 1 galibiyet alırken 2 gol atıp 0 gol yedi. (İngiltere Premier Ligi) son 5 maçta 5 galibiyet alırken 14 gol atıp 4 gol yedi. Ligde 18 puanla 1. sırada.

Paris St Germain (Şampiyonlar Ligi) son 1 maçta 1 galibiyet alırken 6 gol atıp 1 gol yedi. (Fransa Ligue 1) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 9 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 11 puanla 6. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
Manchester City G G G G G

tüm kulvarlar

  • 11.10.2026 Liverpool 0-3 Manchester City İngiltere Premier Ligi G
  • 20.09.2026 Manchester City 5-3 Sunderland İngiltere Premier Ligi G
  • 17.09.2026 Manchester City 5-0 Norwich City İngiltere Lig Kupası G
  • 13.09.2026 Manchester United 0-1 Manchester City İngiltere Premier Ligi G
  • 08.09.2026 Porto 0-2 Manchester City Şampiyonlar Ligi G
Paris St Germain G G G M B

tüm kulvarlar

  • 10.10.2026 Paris St Germain 3-1 Le Mans Fransa Ligue 1 G
  • 20.09.2026 Marsilya 1-2 Paris St Germain Fransa Ligue 1 G
  • 13.09.2026 Stade Brest 29 0-1 Paris St Germain Fransa Ligue 1 G
  • 09.09.2026 Paris St Germain 6-1 Slovan Bratislava Şampiyonlar Ligi G
  • 04.09.2026 Paris St Germain 1-2 Monaco Fransa Ligue 1 M

Maç öncesi değerlendirme

Manchester City, son 5 maçını kazanarak rahat bir form yakaladı. Uyguladığı oyun stili ile etkileyici bir gol ortalaması elde etti ve rakiplerine karşı üst düzey bir performans sergiledi. Paris St Germain ise 3 galibiyet alarak sahaya çıkıyor ancak, daha önceki lig karşılaşmalarında zorluklar yaşadı. Bu maçta galibiyet serisini uzatmayı hedefliyor, ancak sakat oyuncularının eksikliği bu hedefi zorlaştırabilir.

Eksik Oyuncular

Manchester City

Bilinen eksik yok

Paris St Germain

2 eksik
Senny Mayulu Sakat Uyluk Sakatlığı
Alessandro Longoni Sakat

Paris St Germain kadrosunda Senny Mayulu (Sakat - Uyluk Sakatlığı) ve Alessandro Longoni (Sakat) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Rayan Cherki Rayan Cherki Manchester City 4 Gol 2 Asist
Erling Haaland Erling Haaland Manchester City 6 Gol 0 Asist
Antoine Semenyo Antoine Semenyo Manchester City 2 Gol 3 Asist
Josko Gvardiol Josko Gvardiol Manchester City 1 Gol 3 Asist
Ferran Torres Ferran Torres Paris St Germain 4 Gol 0 Asist
Marquinhos Paris St Germain 3 Gol 0 Asist
Fabian Ruiz Fabian Ruiz Paris St Germain 0 Gol 2 Asist
Khvicha Kvaratskhelia Khvicha Kvaratskhelia Paris St Germain 1 Gol 1 Asist

Manchester City kadrosunda en çok gol atan oyuncu 6 golle Erling Haaland, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Antoine Semenyo. Paris St Germain kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Ferran Torres, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Fabian Ruiz.

İkili Rekabet
3 Manchester City
0 Beraberlik
2 Paris St Germain
  • 22.01.2025 Paris St Germain 4-2 Manchester City Şampiyonlar Ligi
  • 24.11.2021 Manchester City 2-1 Paris St Germain Şampiyonlar Ligi
  • 28.09.2021 Paris St Germain 2-0 Manchester City Şampiyonlar Ligi
  • 04.05.2021 Manchester City 2-0 Paris St Germain Şampiyonlar Ligi
  • 28.04.2021 Paris St Germain 1-2 Manchester City Şampiyonlar Ligi

Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Manchester City 3, Paris St Germain 2 galibiyet aldı. Bu maçlarda Manchester City 8, Paris St Germain 8 gol attı.

Sıkça Sorulan Sorular
Manchester City - Paris St Germain maçı ne zaman?

14 Ekim 2026'da oynanacak.

Manchester City - Paris St Germain maçı saat kaçta?

Saat 22:00'de başlayacak.

Manchester City - Paris St Germain maçı hangi kanalda?

Tabii Spor kanalında yayınlanacak.

Manchester City - Paris St Germain maçında hangi oyuncular eksik?

Paris St Germain'da Senny Mayulu ve Alessandro Longoni sakat.

Manchester City ve Paris St Germain'ın ligde kaç puanı var?

Manchester City 18 puanla 1. sırada, Paris St Germain ise 11 puanla 6. sırada.

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Anahtar Kelimeler:
manchester city paris saint germain
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