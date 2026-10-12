Manchester City - Paris St Germain Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Manchester City ile Paris St Germain, 14 Ekim 2026 günü saat 22:00 itibarıyla Etihad Stadium sahasında Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Büyük bir heyecana sahne olması beklenen bu karşılaşma, iki titanın kapışmasını sunuyor. Takımların son form durumları maçın seyrini etkileyebilir.

Lig Durumu Manchester City 1. İngiltere Premier Ligi O 6 G 6 B 0 M 0 P 18 16 Attığı Gol 5 Yediği Gol +11 Averaj Paris St Germain 6. Fransa Ligue 1 O 6 G 3 B 2 M 1 P 11 11 Attığı Gol 8 Yediği Gol +3 Averaj Gol Durumu (Toplam) Manchester City 16 / 5 Paris St Germain 11 / 8 İç Saha / Deplasman Performansı MC Manchester City İç saha Oynanan Maç 3 G / B / M 3 / 0 / 0 Gol 8 – 4 PS Paris St Germain Deplasman Oynanan Maç 4 G / B / M 2 / 2 / 0 Gol 7 – 5

Manchester City (Şampiyonlar Ligi) son 1 maçta 1 galibiyet alırken 2 gol atıp 0 gol yedi. (İngiltere Premier Ligi) son 5 maçta 5 galibiyet alırken 14 gol atıp 4 gol yedi. Ligde 18 puanla 1. sırada.

Paris St Germain (Şampiyonlar Ligi) son 1 maçta 1 galibiyet alırken 6 gol atıp 1 gol yedi. (Fransa Ligue 1) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 9 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 11 puanla 6. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Manchester City G G G G G tüm kulvarlar Liverpool 0-3 Manchester City İngiltere Premier Ligi G

Manchester City 5-3 Sunderland İngiltere Premier Ligi G

Manchester City 5-0 Norwich City İngiltere Lig Kupası G

Manchester United 0-1 Manchester City İngiltere Premier Ligi G

Porto 0-2 Manchester City Şampiyonlar Ligi G Paris St Germain G G G M B tüm kulvarlar Paris St Germain 3-1 Le Mans Fransa Ligue 1 G

Marsilya 1-2 Paris St Germain Fransa Ligue 1 G

Stade Brest 29 0-1 Paris St Germain Fransa Ligue 1 G

Paris St Germain 6-1 Slovan Bratislava Şampiyonlar Ligi G

Paris St Germain 1-2 Monaco Fransa Ligue 1 M

Maç öncesi değerlendirme

Manchester City, son 5 maçını kazanarak rahat bir form yakaladı. Uyguladığı oyun stili ile etkileyici bir gol ortalaması elde etti ve rakiplerine karşı üst düzey bir performans sergiledi. Paris St Germain ise 3 galibiyet alarak sahaya çıkıyor ancak, daha önceki lig karşılaşmalarında zorluklar yaşadı. Bu maçta galibiyet serisini uzatmayı hedefliyor, ancak sakat oyuncularının eksikliği bu hedefi zorlaştırabilir.

Eksik Oyuncular Manchester City ✓ Bilinen eksik yok Paris St Germain 2 eksik Senny Mayulu Alessandro Longoni

Paris St Germain kadrosunda Senny Mayulu (Sakat - Uyluk Sakatlığı) ve Alessandro Longoni (Sakat) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Rayan Cherki Manchester City 4 Gol 2 Asist Erling Haaland Manchester City 6 Gol 0 Asist Antoine Semenyo Manchester City 2 Gol 3 Asist Josko Gvardiol Manchester City 1 Gol 3 Asist Ferran Torres Paris St Germain 4 Gol 0 Asist Marquinhos Paris St Germain 3 Gol 0 Asist Fabian Ruiz Paris St Germain 0 Gol 2 Asist Khvicha Kvaratskhelia Paris St Germain 1 Gol 1 Asist

Manchester City kadrosunda en çok gol atan oyuncu 6 golle Erling Haaland, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Antoine Semenyo. Paris St Germain kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Ferran Torres, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Fabian Ruiz.

İkili Rekabet 3 Manchester City 0 Beraberlik 2 Paris St Germain Paris St Germain 4-2 Manchester City Şampiyonlar Ligi

Manchester City 2-1 Paris St Germain Şampiyonlar Ligi

Paris St Germain 2-0 Manchester City Şampiyonlar Ligi

Manchester City 2-0 Paris St Germain Şampiyonlar Ligi

Paris St Germain 1-2 Manchester City Şampiyonlar Ligi

Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Manchester City 3, Paris St Germain 2 galibiyet aldı. Bu maçlarda Manchester City 8, Paris St Germain 8 gol attı.