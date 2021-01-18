SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. Manchester City, sahasında Crystal Palace'ı farklı yendi

Manchester City, sahasında Crystal Palace'ı farklı yendi

İNGİLTERE HABERLERİ  | 18.01.2021 09:26 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Manchester City, sahasında Crystal Palace'ı 4-0 yendi.

Manchester City, sahasında Crystal Palace'ı farklı yendi

Manchester City, Etihad Stadı'nda konuk ettiği Crystal Palace'a karşı 26. dakikada John Stones'un attığı golle ilk yarısını 1-0 önde kapattı.

Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan, 56. dakikada attığı golle Manchester City'i 2-0 öne geçirdi.

İkinci yarıda üstün futbol oynayan ev sahibi takım, 68. dakikada John Stones ve 88. dakikada Raheem Sterling'in golleriyle sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 35'e yükselten Manchester City, ligde 2. sırada yer alırken, Crystal Palace 23 puanla 13. sırada kaldı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!
Leicester City sahasında kazandıLeicester City sahasında kazandı
Vefatıyla herkesi üzen Dilay Kemer kimdir?Vefatıyla herkesi üzen Dilay Kemer kimdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'den Yunan Başpiskopos'un skandal sözlerine sert tepki
Türkiye'den Yunan Başpiskopos'un skandal sözlerine sert tepki
ABD'de metroda çıplak adam krizi! Feci şekilde can verdi
ABD'de metroda çıplak adam krizi! Feci şekilde can verdi
Mesut Özil'den ilk açıklama: Bir rüya benim için de gerçekleşiyor
Mesut Özil'den ilk açıklama: Bir rüya benim için de gerçekleşiyor
Fatih Terim'e Onyekuru şoku!
Fatih Terim'e Onyekuru şoku!
Fatih Terim maç sonunda müjdeyi verdi!
Fatih Terim maç sonunda müjdeyi verdi!
Rıdvan Dilmen'den büyük tepki!
Rıdvan Dilmen'den büyük tepki!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
Fenerbahçe'den transferi resmen açıkladı!
Fenerbahçe'den transferi resmen açıkladı!
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
F.Bahçe'den transfer görüşmesi
F.Bahçe'den transfer görüşmesi
Yıldız futbolcunun 4 milyonluk arabası pert oldu
Yıldız futbolcunun 4 milyonluk arabası pert oldu
F.Bahçeli eski yıldız futbola geri dönüyor
F.Bahçeli eski yıldız futbola geri dönüyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manchester City, sahasında Crystal Palace'ı farklı yendi
Manchester City, sahasında Crystal Palace'ı farklı yendi
ÖZET | Leicester City - Southampton maç sonucu: 2-0
Leicester City sahasında kazandı
Mauricio Pochettino, koronavirüse yakalandı
Ünlü teknik direktör koronavirüse yakalandı
Wayne Rooney futbolu bıraktı, Derby County'de teknik direktörlüğe getirildi
Wayne Rooney futbolu bıraktı, teknik direktör oldu
Premier Lig'de aralık ayının futbolcusu Bruno Fernandes
Bruno Fernandes tarihe geçti
Aston Villa-Everton maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi
Aston Villa-Everton maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.