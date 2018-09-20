SPOR

Manchester City ve Borussia Dortmund Eljif’in peşinde

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 20.09.2018 10:27 | Son Güncelleme

Fenerbahçe’nin genç yıldızı Eljif Elmas, Borussia Dortmund ve Manchester City’nin radarına girdi.

Manchester City ve Borussia Dortmund Eljif’in peşinde

Fenerbahçe’nin genç yıldızı Eljif Elmas gösterdiği performansla her geçen gün takımların ilgisini daha fazla çekiyor. Bu akşam UEFA Avrupa Ligi’nde Hırvatistan’da Dinamo Zagreb ile karşılaşacak olan sarı-lacivertli ekipte Eljif Elmas, Borussia Dortmund ve Manchester City’nin takibinde olacak. 18 yaşındaki futbolcu geçen sezon fazla forma şansı bulamasada bu sezon forma giydiği her maçta gösterdiği performansla herkesi etkilerken, Avrupa kulüplerininde radarına girdi. Makedon futbolcu, bu sezon Süper Lig’de sarı-lacivertli formayı giydiği 5 müsabakada 1 gol kaydetti.

PARTNERÇocuğunuz size karşı geliyorsa nedeni bu olabilir!Çocuğunuz size karşı geliyorsa nedeni bu olabilir!
Fenerbahçe'de Valbuena, Dinamo Zagreb ile oynanacak maçta kadroya alınmadıFenerbahçe'de Valbuena, Dinamo Zagreb ile oynanacak maçta kadroya alınmadı
Fenerbahçe'den Acun Ilıcalı sürpriziFenerbahçe'den Acun Ilıcalı sürprizi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Manchester City Borussia Dortmund

En Çok Okunan Haberler

Bilgisayarını tamirciye verdi şantaja uğradı: Özel fotoğrafların elimde...

Bilgisayarını tamirciye verdi şantaja uğradı: Özel fotoğrafların elimde...

Eğitimde yaş düzenlemesi! Okuldan atılabilirsiniz

Eğitimde yaş düzenlemesi! Okuldan atılabilirsiniz

Fenerbahçe'den Acun Ilıcalı sürprizi

Fenerbahçe'den Acun Ilıcalı sürprizi

Arda Turan ve Sinem Kobal, Erman Toroğlu ve Gökmen Özdenak'a açtığı tazminat davasını kazandı!

Arda Turan ve Sinem Kobal, Erman Toroğlu ve Gökmen Özdenak'a açtığı tazminat davasını kazandı!

Fenerbahçe'de Valbuena, Dinamo Zagreb ile oynanacak maçta kadroya alınmadı

Fenerbahçe'de Valbuena, Dinamo Zagreb ile oynanacak maçta kadroya alınmadı

Fenerbahçe forması giyen Amanda Cerny Türkiye'ye geldi

Fenerbahçe forması giyen Amanda Cerny Türkiye'ye geldi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Manchester City ve Borussia Dortmund Eljif’in peşinde

Manchester City ve Borussia Dortmund Eljif’in peşinde

Fenerbahçe'de Valbuena, Dinamo Zagreb ile oynanacak maçta kadroya alınmadı

Fenerbahçe'de Valbuena, Dinamo Zagreb ile oynanacak maçta kadroya alınmadı

Fenerbahçe'den Acun Ilıcalı sürprizi

Fenerbahçe'den Acun Ilıcalı sürprizi

Phillip Cocu: Yeniden Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz

Phillip Cocu: Yeniden Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz

Ali Şen: Fenerbahçe, Bakü'de UEFA Avrupa Ligi'ni kazanacak

Ali Şen: Fenerbahçe, Bakü'de UEFA Avrupa Ligi'ni kazanacak

Aykut Kocaman: Geri döneceğim...

Aykut Kocaman: Geri döneceğim...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.