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  4. Manchester City'ye yıldız oyuncu Kevin de Bruyne'den kötü haber! 3-4 ay yok

Manchester City'ye yıldız oyuncu Kevin de Bruyne'den kötü haber! 3-4 ay yok

15.08.2023 18:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester City'de geçtiğimiz günlerde sakatlanan Kevin de Bruyne'nin uzun süre sahalardan uzak kalacağı açıklandı. İşte detaylar...

Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne

BEL Belçika
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Manchester City
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Manchester City'ye, sakatlanan Kevin de Bruyne'den kötü haber geldi.

İngiliz ekibinin Burnley ile oynadığı maçta sakatlanan Belçikalı yıldızın 3-4 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Pep Guardiola, "Kevin de Bruyne'ın sakatlığı ciddi, birkaç ay sahalardan uzak olacak. Yeri doldurulamaz ama yetenekli oyuncularımız var." ifadelerini kullandı.

32 yaşındaki De Bruyne, Manchester City ile 9.sezonunu geçiriyor. Belçikalı yıldız, City ile 358 maça çıktı ve 96 gol, 153 asist yaptı.

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Sakatlık manchester city yaşında

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