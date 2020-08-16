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Manchester City’yi 3-1 mağlup eden Lyon, Şampiyonlar Ligi’nde yarı finalde

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 16.08.2020 00:02 | Son Güncelleme

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçında Manchester City’yi 3-1 mağlup eden Lyon, yarı finale yükseldi.

Manchester City’yi 3-1 mağlup eden Lyon, Şampiyonlar Ligi’nde yarı finalde

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçında Manchester City ile Lyon karşı karşıya geldi.

Jose Alvalade Stadı’nda oynanan maçı Hollandalı hakem üçlüsü Danny Makkelie, Mario Diks ve Hessel Steegstra yönetti.

Karşılıklı ataklarla hızlı başlayan maçta ilk gol 24. dakikada Maxwell Cornet ile geldi. (0-1) Öne geçen Lyon daha geride oynamaya başladı ve Manchester City skoru eşitlemek için baskını arttırdı. Daha fazla topla oynama yüzdesine sahip olan taraf Manchester City olsa da devreyi önde kapatan taraf Lyon oldu. (0-1)

İkinci yarı da ilk yarının sonlarında olduğu gibi durağan başladı. Sakin geçen maçta son dakikalara gelirken tempo arttı. 69. dakikada Kevin de Bruyne’nin golü ile Manchester City skora dengeyi getirirken, golden sonra saha daha da kızıştı.

Arka arkaya ataklarla iki takım da eşitliği bozmak için büyük çaba sarf etti. Dakika 78’i gösterirken Lyon bir kez daha öne geçti. Dembele’nin ağları havalandırması sonrası Manchester City oyuncuları ofsayt gerekçesi ile gole itiraz etse de VAR kararı sonrası hakem Makkelie, santrayı gösterdi. (1-2) İngiliz ekibi bir kez daha skora denge getirmek için çaba sarf etse ve pek çok iyi pozisyon yakalasa da bunları gole çeviremedi. Lyon ise 86. dakikada Dembele ile skoru 3-1’e getirerek noktayı koydu.

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçında Manchester City’yi 3-1 mağlup eden Lyon, yarı finale yükseldi. Lyon, yarı finalde Bayern Münih ile karşılaşacak. (İHA)

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