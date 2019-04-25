Manchester United 0-2 Manchester City

Old Trafford'da oynanan mücadeleyi Guardiola'nın takımı 54'te Bernardo Silva ve 66'da Sane'nin golleriyle kazandı.
Bu sonuçla puanını 89'a yükselten Manchester City, Liverpool'un 1 puan önünde zirveye oturdu. Ligin bitimine 3 hafta kala 88 puanda bulunan Liverpool, liderliği kaptırırken, Manu, 64 puanla 6. sırada kaldı.
Manchester United 11'i: De Gea, Darmian, Smalling, Lindelöf, Shaw, Young, Fred, Andreas, Pogba, Lingard, Rashford.
Manchester City 11'i: Ederson, Walker, Kompany, Laporte, Zinchenko, Fernandinho, İlkay Gündoğan, Silva, Bernardo, Sterling, Aguero.
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