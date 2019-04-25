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Manchester United 0-2 Manchester City

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 25.04.2019 02:43 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında oynanan dev derbide, Manchester United'ı deplasmanda 2-0 mağlup eden Manchester City, puanını 89 yaptı ve zirveye yerleşti.

Manchester United 0-2 Manchester City

Old Trafford'da oynanan mücadeleyi Guardiola'nın takımı 54'te Bernardo Silva ve 66'da Sane'nin golleriyle kazandı.

Bu sonuçla puanını 89'a yükselten Manchester City, Liverpool'un 1 puan önünde zirveye oturdu. Ligin bitimine 3 hafta kala 88 puanda bulunan Liverpool, liderliği kaptırırken, Manu, 64 puanla 6. sırada kaldı.

Manchester United 11'i: De Gea, Darmian, Smalling, Lindelöf, Shaw, Young, Fred, Andreas, Pogba, Lingard, Rashford.

Manchester City 11'i: Ederson, Walker, Kompany, Laporte, Zinchenko, Fernandinho, İlkay Gündoğan, Silva, Bernardo, Sterling, Aguero.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Premier Lig Manchester United Manchester City

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