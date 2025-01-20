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Manchester United, 131 yıl sonra imkansızı başardı! Yenilgiye doymayan İngiliz devinde Altay Bayındır'a gün doğdu...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
20.01.2025 08:02
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Manchester United, freni patlamış kamyon gibi şarampolden yuvarlanıyor... Premier Lig'in 22. haftasında Brighton'a da 3-1 mağlup olan Manchester United'da kaleci Onana'nın hataları maça damga vurdu. Kırmızı Şeytanlar, tam 131 yıl aradan sonra ilki başardı.

Manchester United, 131 yıl sonra imkansızı başardı! Yenilgiye doymayan İngiliz devinde Altay Bayındır'a gün doğdu...
Altay Bayındır

Altay Bayındır

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Manchester United
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Manchester United, Premier Lig'in 22. haftasında kaleci Onana'nın büyük hataları sonrası Brighton'a 3-1 mağlup oldu. Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, maç sonrası yaptığı açıklamalarla durumun vahametini gözler önüne serdi.

"TARİHİN EN KÖTÜ TAKIMIYIZ"

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Brighton'a 3-1 yenildikleri maçın ardından sinirli ve morali bozuk şekilde röportaja gelen Ruben Amorim, "Belki de Manchester United tarihinin en kötü takımıyız. Manşet istediğinizi biliyorum." ifadelerini kullandı.

131 YIL SONRA İLK!

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Kaleci Onana'nın tüm maçta büyük hatalar yapmasının ardından kalesinde 3 gol görerek sahadan mağlup ayrılan Manchester United, 131 yıl sonra ilk kez ligde oynadığı ilk 12 iç saha maçında 6 mağlubiyet almış oldu.

ALTAY BAYINDIR'A GÜN DOĞDU

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Geçtiğimiz hafta kupada oynanan maçta yıldızlaşan Altay Bayındır, takımın yıldızı seçilmiş ve İngiliz taraftarları tarafından övgüler almıştı. Onana'nın yetersiz performansı sonrası birçok kişi Altay Bayındır'ın kaleyi devralması gerektiğini işaret ediyor.

Manchester United'ın Performansı Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

Onana'nın performansı kabul edilemezdi
Altay Bayındır'a şans verilmelidir
Takımın genel durumu çok kötü
Yeniden toparlanmaları mümkün

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