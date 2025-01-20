Manchester United, 131 yıl sonra imkansızı başardı! Yenilgiye doymayan İngiliz devinde Altay Bayındır'a gün doğdu...

Manchester United, Premier Lig'in 22. haftasında kaleci Onana'nın büyük hataları sonrası Brighton'a 3-1 mağlup oldu. Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, maç sonrası yaptığı açıklamalarla durumun vahametini gözler önüne serdi.

"TARİHİN EN KÖTÜ TAKIMIYIZ"

Brighton'a 3-1 yenildikleri maçın ardından sinirli ve morali bozuk şekilde röportaja gelen Ruben Amorim, "Belki de Manchester United tarihinin en kötü takımıyız. Manşet istediğinizi biliyorum." ifadelerini kullandı.

131 YIL SONRA İLK!

Kaleci Onana'nın tüm maçta büyük hatalar yapmasının ardından kalesinde 3 gol görerek sahadan mağlup ayrılan Manchester United, 131 yıl sonra ilk kez ligde oynadığı ilk 12 iç saha maçında 6 mağlubiyet almış oldu.

ALTAY BAYINDIR'A GÜN DOĞDU

Geçtiğimiz hafta kupada oynanan maçta yıldızlaşan Altay Bayındır, takımın yıldızı seçilmiş ve İngiliz taraftarları tarafından övgüler almıştı. Onana'nın yetersiz performansı sonrası birçok kişi Altay Bayındır'ın kaleyi devralması gerektiğini işaret ediyor.