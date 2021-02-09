SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. Manchester United, 17 yaşındaki yıldız adayına sözleşme imzalattı

Manchester United, 17 yaşındaki yıldız adayına sözleşme imzalattı

09.02.2021 08:08 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Manchester United, 17 yaşındaki yıldız adayına sözleşme imzalattı

Manchester United, Shola Shoretire ile profesyonel sözleşme imzaladığını açıkladı.

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, genç futbolcusu Shola Shoretire ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Manchester United Kulübü, 17 yaşındaki Nijerya asıllı İngiliz kanat oyuncusu Shola Shoretire'ın ilk profesyonel sözleşmesine imza attığını duyurdu.

Dokuz yaşından beri altyapısında bulunduğu Manchester United'ın 23 yaş altı takımıyla bu sezon 13 maça çıkan Shoretire, 5 gol kaydetmişti.

İngiltere Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de görev alan Shoretire, son olarak Blackburn Rovers ile oynanan karşılaşmada "hat-trick" yapmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süpürge devi Türkiye pazarına girdi!Süpürge devi Türkiye pazarına girdi!
Manchester United’da Paul Pogba şokuManchester United’da Paul Pogba şoku
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Maç bitti, ortalık karıştı!

Maç bitti, ortalık karıştı!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Fenerbahçe'nin golü VAR'dan döndü!

Fenerbahçe'nin golü VAR'dan döndü!

Maçta ortalık karıştı! Hakeme isyan etti!

Maçta ortalık karıştı! Hakeme isyan etti!

Fenerbahçe'ye büyük şok! Rıdvan Dilmen açıkladı

Fenerbahçe'ye büyük şok! Rıdvan Dilmen açıkladı

Diğer Haberler

Manchester United, 17 yaşındaki yıldız adayına sözleşme imzalattı

MANU, 17 yaşındaki yıldız adayına sözleşme imzalattı

Premier Lig'de iki koronavirüs vakası tespit edildi

Premier Lig'de iki koronavirüs vakası tespit edildi

Manchester United’da Paul Pogba şoku

Manchester United’da Paul Pogba şoku

Mbaye Diagne, WBA'ya umut verdi

Mbaye Diagne, WBA'ya umut verdi

Chelsea yeni hocası ile dolu dizgin

Chelsea yeni hocası ile dolu dizgin

Manchester City deplasmanda Liverpool'u 4-1 mağlup etti

Manchester City deplasmanda Liverpool'u 4-1 mağlup etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.