Manchester United, 2.000.000.000 Dolar civarında olacak yeni stadını tanıttı! Tam 100 bin kişilik...

Dünyanın en zengin futbol kulübü olarak bilinen Manchester United tarihi bir hamleye hazırlanıyor. Eskiyen stadı Old Trafford'u revize edeceğini duyuran İngiliz devi, yeni stadyumlarının projesini açıkladı.
Avrupa'da eşi benzeri olmayan bir kapasiteye sahip olacak yeni stadyum 100 bin kişilik olacak.
Yaklaşık 2.000.000.000 Dolar harcanacak yeni stadyum sosyal medyada dev bir şemsiyeye benzetildi. Manchester United taraftarını heyecanlandıran bu proje kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.
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