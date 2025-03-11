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Manchester United, 2.000.000.000 Dolar civarında olacak yeni stadını tanıttı! Tam 100 bin kişilik...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
11.03.2025 14:42
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Manchester United, 100 bin kişilik yeni Old Trafford projesini tanıttı. Yeni stadyumun mimari yapısının çok ilginç olması sosyal medyada kısa süre içinde gündem oldu. Yapılacak inşaatın değeri ise 2.000.000.000 Dolar civarında...

Manchester United, 2.000.000.000 Dolar civarında olacak yeni stadını tanıttı! Tam 100 bin kişilik...

Dünyanın en zengin futbol kulübü olarak bilinen Manchester United tarihi bir hamleye hazırlanıyor. Eskiyen stadı Old Trafford'u revize edeceğini duyuran İngiliz devi, yeni stadyumlarının projesini açıkladı.

TAM 100 BİN KİŞİLİK

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Avrupa'da eşi benzeri olmayan bir kapasiteye sahip olacak yeni stadyum 100 bin kişilik olacak.

DEV ŞEMSİYE

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Yaklaşık 2.000.000.000 Dolar harcanacak yeni stadyum sosyal medyada dev bir şemsiyeye benzetildi. Manchester United taraftarını heyecanlandıran bu proje kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Manchester United stadyum
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