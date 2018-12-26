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Manchester United 3 - 1 Huddersfield Town

İNGİLTERE HABERLERİ  | 26.12.2018 20:11 | Son Güncelleme

Premier Lig'in 19. haftasında Manchester United evinde Huddersfield'ı yenerek yeni hocası Ole Gunnar Solskjaer ile 2'de 2 yaptı. Geçen hafta Crystal Palace'a yenilen Manchester City bu haftada Leicester'a boyun eğdi. Liverpool ise Newcastle'ı farklı geçerek zirvede arayı açtı.

Manchester United 3 - 1 Huddersfield Town

Manchster United, Solskjaer yönetiminde uçuşa geçti. Norveçli teknik adamla ilk maçında Cardiff'i 5-1 yenen Kırmızı Şeytanlar, Huddersfield'ı da 3-1 mağlup etti.

ManU farklı galibiyeti getiren goller ise 28. dakikada Matic ile 64 ve 78. dakikalarda Pogba'dan geldi. Huddersfield'ın tek sayısını ise 88'de Zanka kaydetti.

Bu sonuçla 32 puana yükselen Manchster United 6. sıraya yerleşti. 10 puanlı Huddersfield Town ise yine son sırada kaldı.

Premier Lig'de günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:

Burnley 1 - 5 Everton
Fulham 1 - 1 Wolverhampton
Tottenham 5 - 0 Bournemouth
Liverpool 4 - 0 Newcastle United
Crystal Palace 0 - 0 Cardiff City
Leicester City 2 - 1 Manchester City


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Anahtar Kelimeler:
Manchester United - Huddersfield Town (Liverpool - Newcastle United Leicester City 2 - 1 Manchester City

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