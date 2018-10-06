Manchester United 3 - 2 Newcastle United

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, ikinci yarıda bulduğu gollerle konuk ettiği Newcastle United'ı 3-2 mağlup etti.
Ligin 8. haftasında Old Trafford Stadı'nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan Newcastle United, 7. dakikada Kenedy, 10. dakikada ise Muto Yoshinori'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.
İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Manchester United, 70. dakikada Juan Mata, 78. dakikada ise Anthony Martial ve 90. dakikada Alexis Sanchez'in ağları sarsmasıyla mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.
Son 5 maçında ilk kez kazanan Manchester United, ligde 13 puanla 8. sıraya yükseldi. Newcastle United ise 2 puanla 19'. sırada kaldı.
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