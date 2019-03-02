Manchester United 3 - 2 Southampton

Karşılaşmanın 26. dakikasında Yann Valery'nin golüyle öne geçen Southampton ilk yarıyı bu golle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıya etkili başlayan ManU, 53'te Andreas Pereira, 59'da Romelu Lukaku'nun golleriyle 2-1 öne geçmeyi başardı. Üstünlüğünü korumayı başaramayan ManU, 75'te James Ward-Prowse'nin golüne engel olmadı.
Karşılaşmanın 88. dakikasında Romelu Lukaku ile bir gol daha buldu ve skor 3-2'ye geldi. Karşılaşmanın 90+4. dakikasında penaltı kazanan ManU'da topun başına geçen Paul Pogba farkı 2'ye çıkarma fırsatını değerlendiremedi. Kalan dakikalarda skor değişmedi ve ManU 3-2 kazandı.
Bu sonuçla ManU puanını 58'e yükseltirken, Southampton ise 27 puanda kaldı.
Yanal'dan flaş karar! Kadro dışı...
Ve Fikret Orman açıkladı! TFF başkanlığı...
Fikret Orman müjdeyi verdi! 'Seneye Beşiktaş'ta'
G.Saray'da transfer sürprizi!
Trabzonspor PFDK'da
Cengiz Ünder için flaş karar!
Kulübe gelen haczi hamallar önledi
Barış Şimşek UEFA'nın kursuna katılıyor
Cimbom taktik çalıştı
TFF başkanlığı için Aziz Yıldırım iddiası
Trabzon'a müjde! Ödemeler yapıldı
Lukaku'ya dev talip!
Ozan Kabak'ın eski hocasından flaş açıklama
'Bu i..nelerle mi kazanacağım?'
Okuyucu Yorumları 0 yorum