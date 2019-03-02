Manchester United 3 - 2 Southampton

Karşılaşmanın 26. dakikasında Yann Valery'nin golüyle öne geçen Southampton ilk yarıyı bu golle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıya etkili başlayan ManU, 53'te Andreas Pereira, 59'da Romelu Lukaku'nun golleriyle 2-1 öne geçmeyi başardı. Üstünlüğünü korumayı başaramayan ManU, 75'te James Ward-Prowse'nin golüne engel olmadı.

Karşılaşmanın 88. dakikasında Romelu Lukaku ile bir gol daha buldu ve skor 3-2'ye geldi. Karşılaşmanın 90+4. dakikasında penaltı kazanan ManU'da topun başına geçen Paul Pogba farkı 2'ye çıkarma fırsatını değerlendiremedi. Kalan dakikalarda skor değişmedi ve ManU 3-2 kazandı.

Bu sonuçla ManU puanını 58'e yükseltirken, Southampton ise 27 puanda kaldı.



