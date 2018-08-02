Manchester United 40 milyon Euro'ya Yerry Mina transferini bitiriyor

Manchester United'ın transferden sorumlu yöneticisi Matt Judge, Yerry Mina transferini bitirmek üzere Barcelona'ya gitti. Transferin Kırmızı Şeytanlar'a 40 milyon euroya mal olması bekleniyor.

İngiliz The Sun'da yer alan habere göre, United tüm yaz sezonu boyunca istediği Harry Maguire'dan vazgeçti ve Mina'ya yöneldi. Barcelona, Yerry Mina'yı Manchester United'a sattığı takdirde Kolombiyalı oyuncudan 6 ayda yaklaşık 30 milyon euro kar etmiş olacak.

Bir dönem Fenebrahçe ve Galatasaray'ınd a transfer etmek istediği Mina, Premier Lig'den Everton ve Wolverhampton'ın tekliflerini reddetmişti. Mina, Kolombiya Milli Takımı formasıyla Dünya Kupası'nda tam 3 gol atmış ve ülkesinin tarihine geçmişti. 23 yaşındaki stoperin piyasa değeri şu anda 20 milyon euro olarak gösteriliyor. (MİLLİYET)

