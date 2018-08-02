SPOR

Manchester United 40 milyon Euro'ya Yerry Mina transferini bitiriyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 02.08.2018 11:59 | Son Güncelleme

Manchester United, Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda Yerry Mina transferini bitiriyor

Manchester United 40 milyon Euro'ya Yerry Mina transferini bitiriyor

Manchester United'ın transferden sorumlu yöneticisi Matt Judge, Yerry Mina transferini bitirmek üzere Barcelona'ya gitti. Transferin Kırmızı Şeytanlar'a 40 milyon euroya mal olması bekleniyor.

İngiliz The Sun'da yer alan habere göre, United tüm yaz sezonu boyunca istediği Harry Maguire'dan vazgeçti ve Mina'ya yöneldi. Barcelona, Yerry Mina'yı Manchester United'a sattığı takdirde Kolombiyalı oyuncudan 6 ayda yaklaşık 30 milyon euro kar etmiş olacak.

Bir dönem Fenebrahçe ve Galatasaray'ınd a transfer etmek istediği Mina, Premier Lig'den Everton ve Wolverhampton'ın tekliflerini reddetmişti. Mina, Kolombiya Milli Takımı formasıyla Dünya Kupası'nda tam 3 gol atmış ve ülkesinin tarihine geçmişti. 23 yaşındaki stoperin piyasa değeri şu anda 20 milyon euro olarak gösteriliyor. (MİLLİYET)

PARTNERHerkes kullanıyor ama kimse bu korkunç zararını bilmiyor!Herkes kullanıyor ama kimse bu korkunç zararını bilmiyor!
Fenerbahçe'de Cocu'nun yardımcılığına Erwin Koeman getirildiFenerbahçe'de Cocu'nun yardımcılığına Erwin Koeman getirildi
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer kadro dışıFenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer kadro dışı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İngiltere Premier Lig Yerry Mina Manchester United

En Çok Okunan Haberler

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

ABD Senatosu, F-35 için yaptırım kararı aldı

ABD Senatosu, F-35 için yaptırım kararı aldı

Galatasaray, Al-Hilal'in Gomis için teklifini reddetti

Galatasaray, Al-Hilal'in Gomis için teklifini reddetti

Dev takas gerçekleşti! G.Saray'a müjde

Dev takas gerçekleşti! G.Saray'a müjde

Fenerbahçe güzel bitirdi!

Fenerbahçe güzel bitirdi!

TFF 2. Lig ekibi Zonguldak Kömürspor'dan Mesut Özil’e teklif

TFF 2. Lig ekibi Zonguldak Kömürspor'dan Mesut Özil’e teklif

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Manchester United 40 milyon Euro'ya Yerry Mina transferini bitiriyor

Manchester United 40 milyon Euro'ya Yerry Mina transferini bitiriyor

Fenerbahçe'de Cocu'nun yardımcılığına Erwin Koeman getirildi

Fenerbahçe'de Cocu'nun yardımcılığına Erwin Koeman getirildi

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer kadro dışı

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer kadro dışı

Fenerbahçe'de halı saha krizini başkan Ali Koç bitirdi

Fenerbahçe'de halı saha krizini başkan Ali Koç bitirdi

Fenerbahçe güzel bitirdi!

Fenerbahçe güzel bitirdi!

Ali Koç, Cagliari maçını tribünde taraftarlarla birlikte izledi

Ali Koç, Cagliari maçını tribünde taraftarlarla birlikte izledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.