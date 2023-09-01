Manchester United, Altay Bayındır'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

5 MİLYON EURO BONSERVİS

Manchester United, Altay Bayındır'ın transferini resmen açıkladı. Manchester United, milli file bekçisi Altay Bayındır ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Fenerbahçe bu transferden 5 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan %20 pay alacak.

Ayrıca satış bedelinin 10 milyon euro'yu geçmesi halinde, Fenerbahçe takımı 1 milyon euro ekstra pay alacak.

"BUNU ÇOK AZ OYUNCU YAPAR"

Altay Bayındır'ın transferi sonrası konuşan Ali Koç, "Altay Bayındır, her zaman kendine yatırım yapan bir sporcu. Herkesin kulübünde isteyeceği bir profil. 21 yaşında Fenerbahçe kalesini ona emanet ettik. O zaman da herkes şaşırmıştı. 10 numara, 5 yıldız bir insan. Herkesin kulübünde isteyeceği bir sporcu. Manchester United bir zirve. Oradan daha ötesi de pek yok. Altay, Manchester'dan teklif aldıktan sonra hiçbir mecburiyeti yokken Fenerbahçe ile sözleşmesini uzattı. 'Fenerbahçe'ye para kazandırmadan gitmem' dedi. Bunu çok çok az oyuncu yapar." dedi.

"İLK TÜRK OYUNCU OLMAK BÜYÜK BİR ONUR"

Altay Bayındır, Manchester United'a transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Manchester United'a katılmak ve bu inanılmaz kulübü temsil eden ilk Türk oyuncu olmak büyük bir onur.

Başarıya dair bir tutkum var ve bu özel oyuncu grubunun hedeflerimize ulaşmasına yardımcı olmak için her şeyi vereceğim.

Böyle tecrübeli bir kaleci ekibiyle çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum. Her birimizin istendiğinde performans göstermeye hazır olması için birbirimizi destekleyeceğiz ve her gün yüksek standartlar ortaya koyacağız."

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