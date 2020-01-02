SPOR
  4. Manchester United, Cengiz Ünder'i transfer etmek istiyor!

Manchester United, Cengiz Ünder'i transfer etmek istiyor!

İTALYA HABERLERİ  | 02.01.2020 22:23 | Son Güncelleme

Roma'nın 35 milyon euro bonservis bedeliyle satış listesine koyduğu Cengiz Ünder için ilk talip Manchester United oldu.

Manchester United, Cengiz Ünder'i transfer etmek istiyor!

Roma, Cengiz Ünder'in bonservis ücretini belirledi. La Gazzetta dello Sport ve Calciomercato başta olmak üzere birçok kaynakta yer alan haberlere göre; Roma, Cengiz Ünder için minimum 35 milyon euro bonservis ücreti belirledi. Paulo Fonceca'nın teknik direktörlük görevine gelmesi ve Henrikh Mkhitaryan transferleri sonrası forma şansı bulmakta zorlanan Cengiz ile birlikte tüm tarafların transfer konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

Roma'ya şu ana kadar 'resmi' bir teklif gelmezken, Cengiz Ünder için şu an girişimlerde bulunan tek kulüp Manchester United. Forvet hattına yetenekli isimler almak isteyen İngiliz devi, 22 yaşındaki Cengiz Ünder için nabız yoklamaya başladı.

BAŞAKŞEHİR'E PİYANGO

2017 yazında 14.25 milyon euro bonservis ücretiyle Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder için Başakşehir de bekleyişte. Oyuncun bonservisinde yüzde 20 hakkı olan Başakşehir, 35 milyon euro bonservis ödenmesi halinde 7 milyon euro gelir elde edecek.

Roma kariyerinde 59 Serie A maçına çıkan Cengiz Ünder, 11 gol atıp 7 asist yaptı. Bu sezon kas sakatlığı nedeniyle 15 Eylül'den 30 Ekim'e kadar forma giyemeyen milli yıldız, bu sezon 10 maçta 1 gol atabildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMayosu ve çıplak ayaklarıyla karlara koştu Mayosu ve çıplak ayaklarıyla karlara koştu
Zirvede Juve ve Inter varZirvede Juve ve Inter var
Çalhanoğlu, Premier Lig yolunda!Çalhanoğlu, Premier Lig yolunda!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
roma Cengiz Ünder Manchester United Transfer bonservis bedel

En Çok Okunan Haberler

Bu halini unutun! 2020 pozu olay oldu

Bu halini unutun! 2020 pozu olay oldu

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Ahmet Ağaoğlu transferi canlı yayında açıkladı

Ahmet Ağaoğlu transferi canlı yayında açıkladı

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık!

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık!

Yargıtay'dan flaş şike davası kararı!

Yargıtay'dan flaş şike davası kararı!

Burak Yılmaz'a transfer teklifi

Burak Yılmaz'a transfer teklifi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ronaldo'dan Sampdoria'ya inanılmaz gol!

Ronaldo'dan Sampdoria'ya inanılmaz gol!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Yılın transfer bombası! Hakan ve Cengiz...

Yılın transfer bombası! Hakan ve Cengiz...

Cengiz Ünder şoke etti! Yeni takımı...

Cengiz Ünder şoke etti! Yeni takımı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manchester United, Cengiz Ünder'i transfer etmek istiyor!

İngiliz devi Cengiz Ünder'in peşinde!

Serie A'da zirve Juventus ve Inter'in

Zirvede Juve ve Inter var

Hakan Çalhanoğlu Premier Lig yolunda!

Çalhanoğlu, Premier Lig yolunda!

Roma onay verdi! Cengiz Ünder ayrılıyor...

Roma onay verdi! Cengiz Ünder ayrılıyor...

Roma Kulübü, ABD'li milyarder Dan Friedkin'e satılıyor

Karar verildi! Roma, ABD'li milyardere satılıyor

Genoa'da Motta'nın yerine teknik direktörlüğe Nicola getirildi

Genoa'nın Motta ile yolları ayrıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.