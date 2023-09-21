Manchester United cephesinde Altay Bayındır sesleri!

Manchester United cephesinde kaleci sıkıntısı devam ediyor. Bayern Münih ile oynanan maçta yediği hatalı gollerle dikkat çeken Onana'yı taraftarlar istemiyor.

ALTAY BAYINDIR SESLERİ

Yediği hatalı gollerden sonra kaledeki yerini kaybetmekle karşı karşıya kalan Onana'nın performansı eleştiri konusu oldu. Manchester United taraftarları Altay Bayındır'a şans verilip Onana'nın yedek bekletilmesini istiyor.

5 MİLYON EURO

Geçtiğimiz transfer döneminde Fenerbahçe'den 5 milyon euro bedelle Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır henüz forma şansı bulamadı.

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