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Manchester United cephesinde Altay Bayındır sesleri!

21.09.2023 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester United'ın Fenerbahçe'den transfer ettiği Altay Bayındır için İngiliz taraftarlar destekte bulundu. Andre Onana'nın performansından memnun kalmayan Manchester United fanları, kaleyi Altay Bayındır'ın korumasını istiyor.

Manchester United cephesinde Altay Bayındır sesleri!
Altay Bayındır

Altay Bayındır

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Manchester United
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Manchester United cephesinde kaleci sıkıntısı devam ediyor. Bayern Münih ile oynanan maçta yediği hatalı gollerle dikkat çeken Onana'yı taraftarlar istemiyor.

ALTAY BAYINDIR SESLERİ

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Yediği hatalı gollerden sonra kaledeki yerini kaybetmekle karşı karşıya kalan Onana'nın performansı eleştiri konusu oldu. Manchester United taraftarları Altay Bayındır'a şans verilip Onana'nın yedek bekletilmesini istiyor.

5 MİLYON EURO

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Geçtiğimiz transfer döneminde Fenerbahçe'den 5 milyon euro bedelle Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır henüz forma şansı bulamadı.

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Manchester United Altay Bayındır manchester transfer dönemi erden

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