Manchester United'da 1 numaralı aday Erik ten Hag!

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da teknik direktör konusundaki belirsizlik sürüyor.

İngiliz basınının haberine göre; Kırmızı Şeytanlar, geçici teknik direktör Ralf Rangnick sonrasında takımın başına Ajax'ın teknik patronu Erik ten Hag'ı getirmek istiyor.

ten Hag'ın öncelikli hedef olarak belirlenmesinin yanı sıra PSG'den ayrılacağı iddia edilen Mauricio Pochettino ve Chelsea'deki karışıklık nedeniyle geleceği belirsiz olan Thomas Tuchel'in de listede bulunduğu iddia edildi.

Manchester United, bu sezon Premier Lig'de çıktığı 29 maçta 50 puan topladı ve 5. sırada yer aldı.

