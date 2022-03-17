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Manchester United'da 1 numaralı aday Erik ten Hag!

17.03.2022 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Premier Lig devi Manchester United'da geçici teknik direktör Ralf Rangnick sonrasında görev alacak isimler arasında öncelikli olarak Erik ten Hag belirlendi.

Manchester United'da 1 numaralı aday Erik ten Hag!

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da teknik direktör konusundaki belirsizlik sürüyor.

İngiliz basınının haberine göre; Kırmızı Şeytanlar, geçici teknik direktör Ralf Rangnick sonrasında takımın başına Ajax'ın teknik patronu Erik ten Hag'ı getirmek istiyor.

ten Hag'ın öncelikli hedef olarak belirlenmesinin yanı sıra PSG'den ayrılacağı iddia edilen Mauricio Pochettino ve Chelsea'deki karışıklık nedeniyle geleceği belirsiz olan Thomas Tuchel'in de listede bulunduğu iddia edildi.

Manchester United, bu sezon Premier Lig'de çıktığı 29 maçta 50 puan topladı ve 5. sırada yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Manchester United
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