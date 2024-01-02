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Manchester United'da Altay Bayındır'ı yıkan gelişme!

02.01.2024 09:43 | Son Güncelleme:
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Manchester United'da Altay Bayındır'ı düşündürecek bir gelişme yaşandı. Afrika Kupası nedeniyle Kamerun Milli Takımı'ndan davet alan Andre Onana'nın yerine kaleye geçmesi beklenen Altay Bayındır için beklemedik bir hamle geldi.

Manchester United'da Altay Bayındır'ı yıkan gelişme!
Altay Bayındır

Altay Bayındır

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Manchester United
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Manchester United cephesi Altay Bayındır'a kaleyi emanet etmek istemiyor. Onana'nın Kamerun Milli Takımı'na gidecek olmasından dolayı Altay Bayındır'ın kaleye geçmesi beklenirken, İngiliz devinden beklenmedik bir hamle geldi.

SEZON SONUNA KADAR SÖZLEŞME

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Sezonu riske atmak istemeyen Manchester United, Onana'nın yokluğunu David de Gea ile doldurmak istiyor. 33 yaşındaki tecrübeli kalecinin şu an için herhangi bir kontratı bulunmuyor.

ALTAY BAYINDIR'IN MORALİ BOZULDU

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Yaşanan bu gelişme sonrası Altay Bayındır'ın bir hayli moralinin bozulduğu ve takımdan ayrılmak istediği gelen haberler arasında...

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