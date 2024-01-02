Manchester United'da Altay Bayındır'ı yıkan gelişme!

Manchester United cephesi Altay Bayındır'a kaleyi emanet etmek istemiyor. Onana'nın Kamerun Milli Takımı'na gidecek olmasından dolayı Altay Bayındır'ın kaleye geçmesi beklenirken, İngiliz devinden beklenmedik bir hamle geldi.

SEZON SONUNA KADAR SÖZLEŞME

Sezonu riske atmak istemeyen Manchester United, Onana'nın yokluğunu David de Gea ile doldurmak istiyor. 33 yaşındaki tecrübeli kalecinin şu an için herhangi bir kontratı bulunmuyor.

ALTAY BAYINDIR'IN MORALİ BOZULDU

Yaşanan bu gelişme sonrası Altay Bayındır'ın bir hayli moralinin bozulduğu ve takımdan ayrılmak istediği gelen haberler arasında...





