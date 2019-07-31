Manchester United'da Eric Bailly 4-5 ay yok

Manchester United'ın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabına açıklamalarda bulunan kulübün teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Tottenham Hotspur ile oynadıkları hazırlık maçında dizinden sakatlanan 25 yaşındaki oyuncunun ameliyata alındığını bildirdi.
Fildişi Sahilli oyuncunun tedavisinin 4-5 ay boyunca devam edeceğini kaydeden Norveçli teknik adam, "Bailly'nin, yeni yıla doğru antrenmanlara başlayarak aramıza katılacağını umuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
Villarreal'den 2016 yılında 38 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Eric Bailly, Manchester United'da 74, Fildişi Sahili Milli Takımı'nda 32 karşılaşmada görev aldı.
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