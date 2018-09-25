Manchester United'da Jose Mourinho, Paul Pogba'nın kaptanlığını aldı!

Manchester United, İngiltere Premier Ligi'ne istediği gibi başlamazken; menajer Mourinho ile yıldız oyuncu Paul Pogba arasındaki gerilim tırmanıyor.

Old Trafford'da 1-1 sona eren Wolverhampton maçının ardından Portekizli teknik adam ile Fransız yıldız arasında soyunma odasında şiddetli tartışma yaşandığı kaydedilirken, Mourinho'nun Fransız yıldızı satma kararı aldığı kaydedildi.

Worverhampton maçı sonrası Pogba, takım olarak daha atak oynamaları şeklinde basına açıklamalar yapaması ve Fransız oyuncunun Mourinho'ya göndermede bulunması, Portekizli teknik adam için bardağı taşıran son damla oldu. İngiliz basını, Mourinho'nun Pogba'dan kaptanlığı aldığını yazdı.

İlk olarak ESPN televizyonu Mourinho'nun Pogba'ya bir daha kendisine takım arkadaşlarının önünde kaptanlık vermeyeceğini söylediğini duyurdu. Haberde, Pogba'nın sezon sonunda takımdan ayrılmak istediği ve yeni rotasının da Barcelona olacağı belirtildi. The Sun gazetesi ise Mourinho'nun Pogba'yı Ocak ayında satma kararı aldığını yazdı.

Jose Mourinho ayrıca konuyu doğrulayan bir adım attı ve takımının İngiltere Lig Kupası 3.Tur maçında Derby County ile oynadığı maçın kadrosuna Paul Pogba'yı almadı.

(NTV Spor)

