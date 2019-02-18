Manchester United'da Lukaku'nun bileti kesildi

Manchester United'da Jose Mourinho'nun ayrılmasının ardından daha az forma şansı bulan Romelu Lukaku için flaş bir karar alındı. İngiliz basınında yer alan habere göre; Ole Gunnar Solskjaer'in ilk tercihi olmayan Romelu Lukaku ile sezon sonunda yollar ayrılacak.

Haberde; Belçikalı yıldızın bu karara itiraz etmeyeceği ve takımdan ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi. Lukaku'nun da Juventus'ta oynamak istediği vurgulandı. Ayırca Manchester United'ın Paulo Dybala ve Mauro Icardi transferleri için görüşmelere başladığı kaydedildi. (SPORX)

