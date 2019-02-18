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Manchester United'da Lukaku'nun bileti kesildi

İNGİLTERE HABERLERİ  | 18.02.2019 09:32 | Son Güncelleme

Manchester United, sezon sonunda Romelu Lukaku ile yollarını ayırma kararı aldı. Lukaku'nun alternatifi isimler için de görüşmelere başlandı.

Manchester United'da Lukaku'nun bileti kesildi

Manchester United'da Jose Mourinho'nun ayrılmasının ardından daha az forma şansı bulan Romelu Lukaku için flaş bir karar alındı. İngiliz basınında yer alan habere göre; Ole Gunnar Solskjaer'in ilk tercihi olmayan Romelu Lukaku ile sezon sonunda yollar ayrılacak.

Haberde; Belçikalı yıldızın bu karara itiraz etmeyeceği ve takımdan ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi. Lukaku'nun da Juventus'ta oynamak istediği vurgulandı. Ayırca Manchester United'ın Paulo Dybala ve Mauro Icardi transferleri için görüşmelere başladığı kaydedildi. (SPORX)

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Anahtar Kelimeler:
Manchester United romelu lukaku İngiltere jose mourinho Ole Gunnar Solskjaer

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