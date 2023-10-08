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Manchester United'da sular bir türlü durulmuyor! Yıldız oyuncu için karar verildi

08.10.2023 12:59 | Son Güncelleme:
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Manchester United'da sular durulmuyor. Ortaya koydukları kötü oyunun yanında takım içinde de sorunlarla boğuşan İngiliz devinde karar verildi

Jadon Sancho

Jadon Sancho

İNG İngiltere
Yaş: 23 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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Manchester United'da Sancho macerası sona erdi. Dortmund'dan büyüt umutlarla transfer edilen fakat Ten Hag ile kavga ettiği için kadro dışı bırakılan yıldız oyuncu İngiltere'den ayrılıyor.

JADON SANCHO KRİZİ PATLAK VERDİ

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Manchester United Menajeri Erik ten Hag ile tartışan İngiliz yıldız Jadon Sancho'nun bileti kesildi. Galatasaray ile aynı grupta bulunan İngiliz devinde yıldız oyuncunun takımdan ayrılmasına karar verildi. 2021 yılında rekor bonservisle 85 milyon euro'ya takıma katılan Sancho'nun Juventus'a transfer olması bekleniyor.

KİRALANACAK

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Juventus'a kiralanması söz konusu olan yıldız oyuncu için alınan bu karar taraftarlar tarafından tepkiyle karşılandı. Verilen bonservisten dolayı takımda kalması istenen Sancho'nun ayrılığı Ten Hag'ın başını ağrıtacak gibi gözüküyor...

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Manchester United erik ten hag sancho manchester verildi

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