Manchester United'da sular bir türlü durulmuyor! Yıldız oyuncu için karar verildi

Manchester United'da Sancho macerası sona erdi. Dortmund'dan büyüt umutlarla transfer edilen fakat Ten Hag ile kavga ettiği için kadro dışı bırakılan yıldız oyuncu İngiltere'den ayrılıyor.

JADON SANCHO KRİZİ PATLAK VERDİ

Manchester United Menajeri Erik ten Hag ile tartışan İngiliz yıldız Jadon Sancho'nun bileti kesildi. Galatasaray ile aynı grupta bulunan İngiliz devinde yıldız oyuncunun takımdan ayrılmasına karar verildi. 2021 yılında rekor bonservisle 85 milyon euro'ya takıma katılan Sancho'nun Juventus'a transfer olması bekleniyor.

KİRALANACAK

Juventus'a kiralanması söz konusu olan yıldız oyuncu için alınan bu karar taraftarlar tarafından tepkiyle karşılandı. Verilen bonservisten dolayı takımda kalması istenen Sancho'nun ayrılığı Ten Hag'ın başını ağrıtacak gibi gözüküyor...

