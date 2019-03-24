SPOR

Manchester United'dan Joao Felix, Ruben Dias ve Bruno Fernandes için 290 milyon Euro

İNGİLTERE HABERLERİ  | 24.03.2019 17:37 | Son Güncelleme

Manchester United, transferini istediği Benfica'nın yıldızları Joao Felix, Ruben Dias ile Sporting'den Bruno Fernandes için 290 milyon Euro ödeyebilir.

Manchester United'dan Joao Felix, Ruben Dias ve Bruno Fernandes için 290 milyon Euro

Sezona berbat başlayan ancak Ole Gunnar Solskjaer'in başa gelmesiyle toparlanan ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen Manchester United'da transfer çalışmaları başladı.

The Mirror'ın haberine göre; Kırmızı Şeytanlar ilk olarak gözünü Benfica'nın altyapısından yetiştirdiği iki yıldıza, 19 yaşındaki Joao Felix ve 21 yaşındaki Ruben Dias'a çevirdi. Norveçli menajer Sportingli 24 yaşındaki Bruno Fernandes'i de Manchester United'a transfer etmek istiyor.

Manchester City, Juventus, Barcelona ve Real Madrid'in de takip ettiği üç yıldızın United'a maliyeti 290 milyon Euro'yu bulabilir.

Cinsel ilişki sırasında canlı yayın yaptı!Cinsel ilişki sırasında canlı yayın yaptı!
Ünlü kulübe puan silme cezası!Ünlü kulübe puan silme cezası!
Yıldız futbolcu öyle bir şey yaptı kiYıldız futbolcu öyle bir şey yaptı ki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Manchester United Joao Felix Bruno Fernandes

En Çok Okunan Haberler

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

Fatih Terim ve istifa açıklaması

Fatih Terim ve istifa açıklaması

Galatasaray'da sakatlık şoku

Galatasaray'da sakatlık şoku

Seçim tarihiyle ilgili flaş açıklama

Seçim tarihiyle ilgili flaş açıklama

5 gollü mücadele! İşte detaylar

5 gollü mücadele! İşte detaylar

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cenk'ten aylar sonra gelen itiraf!

Cenk'ten aylar sonra gelen itiraf!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Premier Lig'in yıldızı Türkiye'ye geliyor!

Premier Lig'in yıldızı Türkiye'ye geliyor!

27 yaşında futbolu bıraktı!

27 yaşında futbolu bıraktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manchester United'dan Joao Felix, Ruben Dias ve Bruno Fernandes için 290 milyon Euro

3 yıldız için tam 290 milyon Euro

Birmingham City'ye puan silme cezası verildi!

Ünlü kulübe puan silme cezası!

David Luiz’den sevgilisi Sara Madeira'ya sürpriz evlilik teklifi

Yıldız futbolcu öyle bir şey yaptı ki

İngiliz takımlarından 48 yıl sonra aynı başarı

48 yıl sonra aynı başarı

Roman Abramovich Chelsea için 2,5 milyar Pound istiyor

İşte Abramovich'in Chelsea için istediği para

Cenk'ten aylar sonra gelen itiraf!

Cenk'ten aylar sonra gelen itiraf!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.