Manchester United'dan Joao Felix, Ruben Dias ve Bruno Fernandes için 290 milyon Euro

Sezona berbat başlayan ancak Ole Gunnar Solskjaer'in başa gelmesiyle toparlanan ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen Manchester United'da transfer çalışmaları başladı.

The Mirror'ın haberine göre; Kırmızı Şeytanlar ilk olarak gözünü Benfica'nın altyapısından yetiştirdiği iki yıldıza, 19 yaşındaki Joao Felix ve 21 yaşındaki Ruben Dias'a çevirdi. Norveçli menajer Sportingli 24 yaşındaki Bruno Fernandes'i de Manchester United'a transfer etmek istiyor.

Manchester City, Juventus, Barcelona ve Real Madrid'in de takip ettiği üç yıldızın United'a maliyeti 290 milyon Euro'yu bulabilir.

