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  4. Manchester United'dan korkutan rekor! Dünya tarihinde böyle rakama daha önce rastlanmadı...

Manchester United'dan korkutan rekor! Dünya tarihinde böyle rakama daha önce rastlanmadı...

28.10.2023 16:50 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Manchester United tarihe geçecek bir borç açıkladı. Toplamda 1.25 milyar euro'yu bulan borç ile daha önce görülmemiş bir tablo açıklayan İngiliz devinde işler yolunda gitmiyor.

Bu sezon aldıkları kötü sonuçlarla gündeme gelen Manchester United'da saha dışında da işler yolunda gitmiyor... Kulübün açıklanan mali tablosundaki borç yönetimi ve taraftarları bir hayli korkuttu.

1.25 MİLYAR EURO'LUK BORÇ!

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İngiliz basınında yer alan haberde; Manchester United'ın borcu katlanarak büyüyor. Brüt borç ve ödenmemiş transfer taksitleriyle birlikte toplam borç 1.25 milyar euro'yu geçti.

DÜNYANIN EN ÇOK PARA KAZANAN KULÜBÜYDÜ

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Futbol tarihinin son 20 yılında en çok gelir elde eden kulüp olarak dikkat çeken Manchester United'ın son yıllardaki çöküşü futbol dünyasında dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sezon 743 milyon euro'luk geliriyle futbol tarihinde rekor kıran İngiliz devine bu rekor bile yetmedi ve borç 1.25 milyar euro'yu geçti.

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