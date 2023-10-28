Manchester United'dan korkutan rekor! Dünya tarihinde böyle rakama daha önce rastlanmadı...

Bu sezon aldıkları kötü sonuçlarla gündeme gelen Manchester United'da saha dışında da işler yolunda gitmiyor... Kulübün açıklanan mali tablosundaki borç yönetimi ve taraftarları bir hayli korkuttu.

1.25 MİLYAR EURO'LUK BORÇ!

İngiliz basınında yer alan haberde; Manchester United'ın borcu katlanarak büyüyor. Brüt borç ve ödenmemiş transfer taksitleriyle birlikte toplam borç 1.25 milyar euro'yu geçti.

DÜNYANIN EN ÇOK PARA KAZANAN KULÜBÜYDÜ

Futbol tarihinin son 20 yılında en çok gelir elde eden kulüp olarak dikkat çeken Manchester United'ın son yıllardaki çöküşü futbol dünyasında dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sezon 743 milyon euro'luk geliriyle futbol tarihinde rekor kıran İngiliz devine bu rekor bile yetmedi ve borç 1.25 milyar euro'yu geçti.





