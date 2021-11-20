SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. Manchester United deplasmanda dağıldı!

Manchester United deplasmanda dağıldı!

20.11.2021 20:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Watford, İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Manchester United'ı 4-1 mağlup etti.

Manchester United deplasmanda dağıldı!
Joshua King

Joshua King

NOR Norveç
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Watford
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Watford - Manchester United karşı karşıya geldi.

Maçın 11. dakikasında Ismaila Sarr ile penaltıdan yararlanamayan Watford, 28'de Joshua King ile öne geçti. Penaltıdan eli boş dönen Sarr 44'te skour 2-0'a taşıdı.

Manchester United, maçın 50. dakikasında Donny van de Beek ile farkı 1'e indirse de puan için yeterli olmadı.

90+3' Joao Junqueira ve 90+5'te Dennis'in golleri maçın skorunu tayin etti: 4-1.

Kırmızı Şeytanlar'da Harry Maguire 69. dakikada ikinci sarı kartını gördü ve oyun dışı kaldı.

Bu sonucun ardından eleştirilerin odağındaki Ole Gunnar Solskjaer ekibi ligde oynadığı son 7 maçta 1 galibiyet alabildi. Alt sıralardaki Watford ise sezonun dördüncü galibiyetini elde etti.

GÜNÜN SONUÇLARI

Leicester City 0-3 Chelsea
Newcastle United 3-3 Brendford
Norwich City 2-1 Southampton
Wolverhampton 1-0 West Ham United
Burnley 3-3 Crystal Palace
Aston Villa 2-0 Brighton

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...
PARTNERKaramollaoğlu'nu canlı yayında çileden çıkaran soruKaramollaoğlu'nu canlı yayında çileden çıkaran soru
''Şampiyonluk her sezon daha zor''''Şampiyonluk her sezon daha zor''
Anahtar Kelimeler:
Premier League Manchester United
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akın akın geliyorlar! Kişi başı 500 Euro harcıyorlar

Akın akın geliyorlar! Kişi başı 500 Euro harcıyorlar

8 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyor: Ürün yetişmiyor

8 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyor: Ürün yetişmiyor

Beşiktaş'ta gerginlik! "Yok öyle başkan, Dinleyeceksin bizi"

Beşiktaş'ta gerginlik! "Yok öyle başkan, Dinleyeceksin bizi"

Süper Lig'in 2 devi karşı karşıya

Süper Lig'in 2 devi karşı karşıya

Belözoğlu ile Başakşehir durdurulamıyor

Belözoğlu ile Başakşehir durdurulamıyor

Pereira'dan derbide Mesut Özil sürprizi

Pereira'dan derbide Mesut Özil sürprizi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Telefonun depolama alanını katlayacak en iyi hafıza kartı çeşitleri

Telefonun depolama alanını katlayacak en iyi hafıza kartı çeşitleri

Yılın takası! Visca imzayı atmaya geliyor

Yılın takası! Visca imzayı atmaya geliyor

Evde kondisyon kazanabileceğiniz en iyi eliptik bisiklet çeşitleri

Evde kondisyon kazanabileceğiniz en iyi eliptik bisiklet çeşitleri

Dünya cinsiyetini tartışmıştı: Tek suçum...

Dünya cinsiyetini tartışmıştı: Tek suçum...

Play-off'lara gidiyoruz

Play-off'lara gidiyoruz

Ersun Yanal geri dönüyor!

Ersun Yanal geri dönüyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.