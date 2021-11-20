Manchester United deplasmanda dağıldı!

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Watford - Manchester United karşı karşıya geldi.

Maçın 11. dakikasında Ismaila Sarr ile penaltıdan yararlanamayan Watford, 28'de Joshua King ile öne geçti. Penaltıdan eli boş dönen Sarr 44'te skour 2-0'a taşıdı.

Manchester United, maçın 50. dakikasında Donny van de Beek ile farkı 1'e indirse de puan için yeterli olmadı.

90+3' Joao Junqueira ve 90+5'te Dennis'in golleri maçın skorunu tayin etti: 4-1.

Kırmızı Şeytanlar'da Harry Maguire 69. dakikada ikinci sarı kartını gördü ve oyun dışı kaldı.

Bu sonucun ardından eleştirilerin odağındaki Ole Gunnar Solskjaer ekibi ligde oynadığı son 7 maçta 1 galibiyet alabildi. Alt sıralardaki Watford ise sezonun dördüncü galibiyetini elde etti.

GÜNÜN SONUÇLARI

Leicester City 0-3 Chelsea

Newcastle United 3-3 Brendford

Norwich City 2-1 Southampton

Wolverhampton 1-0 West Ham United

Burnley 3-3 Crystal Palace

Aston Villa 2-0 Brighton

