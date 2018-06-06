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Manchester United Diogo Dalot'u 5+1 yıllık sözleşme imzaladı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 06.06.2018 17:17 | Son Güncelleme

Transfer sezonuna hareketli bir giriş yapan Manchester United, Porto'nun 19 yaşındaki sağ beki Diogo Dalot'u kadrosuna kattı.

Manchester United Diogo Dalot'u 5+1 yıllık sözleşme imzaladı

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, 19 yaşındaki sağ bek Diogo Dalot'u Portekiz ekibi Porto'dan transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre savunma oyuncusu Diogo Dalot'un transferi konusunda Porto ile anlaşma sağlandı. Portekiz 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda da oynayan Dalot, Manchester United ile 5+1 yıllık sözleşme imzaladı.

19 yaşındaki futbolcunun bonservisine ilişkin bilgi verilmedi ancak İngiliz basını, Manchester United'ın Dalot için Porto'ya 19 milyon sterlin ödeyeceğini öne sürdü.

Dalot, Manchester United'ın, Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'den sonra yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 2. futbolcu oldu.

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Manchester United Diogo Dalot

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