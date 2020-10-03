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Manchester United Edison Cavani ile anlaştı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 03.10.2020 22:04 | Son Güncelleme

Edinson Cavani'nin yeni durağı İngiltere Premier League oluyor. Manchester United, Uruguaylı yıldız ile anlaşmaya vardı.

Manchester United Edison Cavani ile anlaştı

Paris Saint-Germain'den ayrıldıktan sonra transfer döneminde adı birçok takımla anılan Edinson Cavani, Manchester United forması giymeye hazırlanıyor.

ESPN'nin haberine göre, 33 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya varan Kırmızı Şeytanlar, Cavani ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Yıldız oyuncu PSG ile çıktığı 301 maçta 200 gol kaydetti.

Öte yandan ManU, 5 Ekim'de sona erecek transfer dönemi için sağ kanat arayışlarını sürdürüyor. Yönetim Barcelona'dan Ousmane Dembele ve Sevilla'dan Lucas Ocampos gibi alternatifler üzerinde çalışıyor.

Manchester United, Alex Telles için 10 milyon Sterlin'lik bir teklif yaptı. Ancak Porto'nun bu bedelin iki katını istemesi nedeniyle İngiliz ekibi yaz döneminde serbest kalacak bir oyuncu için fazla ödeme yapma konusunda isteksiz.

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