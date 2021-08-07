Manchester United Everton maçı saat kaçta başlayacak? M. United Everton hangi kanalda?

Lige iyi bir başlangıç yapmak için hazırlıklarına tam gaz devam eden Manchester United, Everton ile oynayacağı hazırlık maçından galibiyetle ayrılmanın planlarını yapıyor. Everton ise Manchester United ile deplasmanda oynayacağı hazırlık maçına, galibiyet parolasıyla çıkıyorş

MANCHESTER UNİTED EVERTON MAÇI SAAT KAÇTA?

7 Ağustos Cumartesi günü oynanacak Manchester United-Everton maçı, saat 14:45’te başlayacak.

Manchester United’ın Old Trafford Stadı'nda oynanacak Manchester United-Everton hazırlık maçını Türkiye’den yayınlayacak bir kanal bulunmuyor.



