Manchester United Harry Maguire'ı rekor bedelle transfer etti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ta transfer harekatı devam ediyor. MANU, son olarak Leicester City'de forma giyen Harry Maguire'yi transfer etti. Maguire, kendisi için ödenen 88 milyon Euro ile dünyanın en pahalı savunma oyuncusu ünvanını elde etti. Bu unvan daha önce Juventus'un Ajax'tan 85.5 milyon Euro bedelli kadrosuna kattığı Matthijs de Ligt'a aitti. Listenin 3'üncü sırasında ise Liverpool'un 84.6 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattığı Virgil Van Djik bulunuyor.

MAGUİRE: MANU KAPINIZI ÇALIYORSA BU İNANILMAZ BİR FIRSATTIR

Kırmızı-beyazlı ekiple 6 yıllık sözleşme imzalayan Maguire, Manchester United forması giyeceği için heyecanlı olduğunu ifade etti. Maguire, "Bu kulübe imza attığım için çok heyecanlıyım. Leicester City'de iki muhteşem yıl geçirdim. Kulüpteki herkese, taraftarlara teşekkür ederim ama Manchester United kapınızı çalıyorsa bu inanılmaz bir fırsattır. Menajer Ole Gunnar Solkjaer ile konuştuğumda ve takımla ilgili planlarını duyduğumda heyecanlandım. Kupalar kazanmak için bir takım yaratıyor. Yeni sezona başlamak ve takım arkadaşlarımla tanışmak için sabırsızlanıyorum" şeklinde konuştu.

SOLKJAER: MAGUİRE EN İYİLERDEN BİRİSİ

Manchester United menajeri Ole Gunnar Solkjaer ise Maguire'ın en iyi savunmacılardan biri olduğunu vurgulayarak, "O oyunu çok iyi okuyabilen, sahada güçlü bir varlığa sahip olan bir oyuncu. Baskı altında sakin kalabiliyor. Bizim takımımıza hem saha içinde hem de saha dışında çok iyi uyum sağlayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

