SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere Premier Lig

Manchester United herkesi şoke etti! Lig kupası'nda 4. lig takımına elendiler

İngiltere Lig Kupası'nda Manchester United şoku yaşanıyor... Kırmızı Şeytanlar 2. turda 4. lig Grimsby Town ile karşı karşıya gelirken rakibine penaltılarla elendi. İşte detaylar...

Manchester United herkesi şoke etti! Lig kupası'nda 4. lig takımına elendiler
Berker İşleyen

İngiltere Lig Kupası 2. turunda Premier Lig’in köklü takımı Manchester United, Blundell Park’ta 4. lig temsilcisi Grimsby Town ile karşı karşıya geldi.

Grimsby Town, 22. dakikada Charles Vernam ve 30. dakikada Tyrell Warren’ın golleriyle 2-0’lık üstünlük yakaladı. Manchester United ise 75. dakikada Bryan Mbeumo ve 89. dakikada Harry Maguire’ın golleriyle eşitliği sağladı: 2-2.

PENALTILARLA ELENDİLER

Manchester United herkesi şoke etti! Lig kupası nda 4. lig takımına elendiler 1

Normal süresi berabere biten mücadele penaltılara gitti. Penaltı atışlarında Grimsby Town, 12-11’lik skorla Manchester United’ı eleyerek 3. tura yükseldi.

Manchester United’da milli kaleci Altay Bayındır yedekler arasındaydı, kaleyi ise Andre Onana korudu.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Nihat Kahveci canlı yayında adeta sinir krizi geçirdi! Fenerbahçeli futbolcuya ağzına geleni saydıNihat Kahveci canlı yayında adeta sinir krizi geçirdi! Fenerbahçeli futbolcuya ağzına geleni saydı
Kerem Aktürkoğlu'ndan maç sonu olay yaratan hamle! Hocasından jet hızında açıklamaKerem Aktürkoğlu'ndan maç sonu olay yaratan hamle! Hocasından jet hızında açıklama
Anahtar Kelimeler:
İngiltere Manchester United son dakika premier lig
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir dönem sona erdi! Önce dükkanlar boşaldı sonra AVM kapandı

Bir dönem sona erdi! Önce dükkanlar boşaldı sonra AVM kapandı

Kerem Aktürkoğlu'ndan maç sonu olay yaratan hamle! Hocasından jet hızında açıklama

Kerem Aktürkoğlu'ndan maç sonu olay yaratan hamle! Hocasından jet hızında açıklama

2026 asgari ücret ve emekli maaş zammı ne kadar olacak? Hem oran hem rakam verdi

2026 asgari ücret ve emekli maaş zammı ne kadar olacak? Hem oran hem rakam verdi

Nihat Kahveci canlı yayında adeta sinir krizi geçirdi! Fenerbahçeli futbolcuya ağzına geleni saydı

Nihat Kahveci canlı yayında adeta sinir krizi geçirdi! Fenerbahçeli futbolcuya ağzına geleni saydı

Kerem Aktürkoğlu'nun yeni adresini son dakika olarak duyurdular! 2 gün içinde imzayı atıyor...

Kerem Aktürkoğlu'nun yeni adresini son dakika olarak duyurdular! 2 gün içinde imzayı atıyor...

Fenerbahçe'ye attığı gol sonrası Icardi'den Kerem Aktürkoğlu paylaşımı!

Fenerbahçe'ye attığı gol sonrası Icardi'den Kerem Aktürkoğlu paylaşımı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.