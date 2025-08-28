Manchester United herkesi şoke etti! Lig kupası'nda 4. lig takımına elendiler

İngiltere Lig Kupası 2. turunda Premier Lig’in köklü takımı Manchester United, Blundell Park’ta 4. lig temsilcisi Grimsby Town ile karşı karşıya geldi.

Grimsby Town, 22. dakikada Charles Vernam ve 30. dakikada Tyrell Warren’ın golleriyle 2-0’lık üstünlük yakaladı. Manchester United ise 75. dakikada Bryan Mbeumo ve 89. dakikada Harry Maguire’ın golleriyle eşitliği sağladı: 2-2.

PENALTILARLA ELENDİLER

Normal süresi berabere biten mücadele penaltılara gitti. Penaltı atışlarında Grimsby Town, 12-11’lik skorla Manchester United’ı eleyerek 3. tura yükseldi.

Manchester United’da milli kaleci Altay Bayındır yedekler arasındaydı, kaleyi ise Andre Onana korudu.