Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların gündemindeki isimlerden biri de Newcastle United forması giyen Joe Willock oldu. Yönetim, 27 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusunu yaz transfer döneminde de kadrosuna katmak istemiş ancak taraflar arasında anlaşma sağlanamamıştı.

"HOCAMIZ ÇOK İSTİYOR"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısında Willock transferine ilişkin önemli mesajlar vermişti. Adalı, İngiliz futbolcunun teknik heyetin istediği isimlerden biri olduğunu belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bekliyoruz, ocak ayından itibaren oyuncuyla görüşme hakkımız var. Olursa, transferi gerçekleşecek. Hocamızın istediği bir oyuncu. Alternatiflerimiz de var. Onlarla da görüşüyoruz. Transfer başlasın bakalım."

TEMASLAR ARTACAK

Siyah-beyazlı yönetimin, Joe Willock transferi için aralık ayının ortalarından itibaren görüşmelerini yoğunlaştırması bekleniyor. Beşiktaş, 1 Ocak'ta başlayacak ara transfer dönemi öncesinde İngiliz oyuncunun transferinde önemli mesafe katetmeyi hedefliyor.

BU SEZON 5 GOLE KATKI SAĞLADI

Newcastle United ile bu sezon 14 karşılaşmada görev alan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Beşiktaş, teknik heyetin kadrosunda görmek istediği Willock'u ara transfer döneminde renklerine bağlamak için girişimlerini sürdürecek.