Manchester United'ın Ferdi Kadıoğlu ısrarı devam ediyor! Bu kez de yıldız ismi takasta önerecekler...

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu gelişmesi yaşanıyor. EURO 2024'te gösterdiği performansla hafızalarda yer eden milli oyuncunun talipleri iyiden iyiye artmıştı. Manchester United'ın ilk teklifini reddeden sarı-lacivertlilere bir teklif daha yapıldı.

MOURINHO 'KALSIN' DEDİ, FENERBAHÇE REDDETTİ

Avrupa Şampiyonası'nda gösterdiği performansla dudak ısırtan Ferdi Kadıoğlu için İngliz devi Manchester United devreye girmişti. 35 milyon Euro civarı bir bonservisi gözden çıkartan Manchester'a Mourinho'nun vetosuyla ret cevabı iletilmişti.

ŞİMDİ DE TAKAS FORMÜLÜ

TEAMtalk'ta yer alan habere göre; Manchester United, Fenerbahçe'ye Jadon Sancho'yu önermeyi planlıyor. Sancho + bir miktar bonservis talep etmeye hazırlanan İngiliz devi, bu hafta içinde Fenerbahçe'nin kapısını bir kez daha çalacak.

