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Manchester United'ın Ferdi Kadıoğlu ısrarı devam ediyor! Bu kez de yıldız ismi takasta önerecekler...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
16.07.2024 10:23
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Fenerbahçe'den ayrılıp ayrılmayacağı kesin olmayan Ferdi Kadıoğlu için Manchester United yine devreye girdi. Mourinho'nun takımda kalmasını istediği ve yönetime rapor sunduğu Ferdi Kadıoğlu için Manchester United pes etmiyor.

Manchester United'ın Ferdi Kadıoğlu ısrarı devam ediyor! Bu kez de yıldız ismi takasta önerecekler...
Ferdi Kadıoğlu

Ferdi Kadıoğlu

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu gelişmesi yaşanıyor. EURO 2024'te gösterdiği performansla hafızalarda yer eden milli oyuncunun talipleri iyiden iyiye artmıştı. Manchester United'ın ilk teklifini reddeden sarı-lacivertlilere bir teklif daha yapıldı.

MOURINHO 'KALSIN' DEDİ, FENERBAHÇE REDDETTİ

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Avrupa Şampiyonası'nda gösterdiği performansla dudak ısırtan Ferdi Kadıoğlu için İngliz devi Manchester United devreye girmişti. 35 milyon Euro civarı bir bonservisi gözden çıkartan Manchester'a Mourinho'nun vetosuyla ret cevabı iletilmişti.

ŞİMDİ DE TAKAS FORMÜLÜ

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TEAMtalk'ta yer alan habere göre; Manchester United, Fenerbahçe'ye Jadon Sancho'yu önermeyi planlıyor. Sancho + bir miktar bonservis talep etmeye hazırlanan İngiliz devi, bu hafta içinde Fenerbahçe'nin kapısını bir kez daha çalacak.

Euro 2024
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Anahtar Kelimeler:
Manchester United Ferdi Kadıoğlu fenerbahçe
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