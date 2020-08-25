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Manchester United'ın kaptanı Maguire hakkındaki iddialardan suçlu bulundu

İNGİLTERE HABERLERİ  | 25.08.2020 20:17 | Son Güncelleme

Yunanistan'ın Mikonos Adası'nda bir eğlence yerinde karıştığı kavga sonrası tutuksuz yargılanan İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın kaptanı Harry Maguire, fiziksel saldırı, polise direnme ve rüşvet teklif etme iddialarından suçlu bulundu.

Manchester United'ın kaptanı Maguire hakkındaki iddialardan suçlu bulundu

Mikanos Adası'ndaki duruşmaya tutuksuz yargılanması nedeniyle katılmayan ve avukatının temsil ettiği Maguire, fiziksel saldırı, polise direnme ve rüşvet teklif etme iddialarından suçlu bulundu.

Devam eden yargı sürecinde Harry Maguire'a kısa süreli hapis cezası verilmesi ve bunun para cezasına çevrilmesi bekleniyor.

Maguire, UEFA Uluslar Ligi'nde İzlanda ve Danimarka ile karşılaşacak İngiltere Milli Takımı'nın aday kadrosuna da çağrıldı.

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