Manchester United'ın kaptanı Maguire hakkındaki iddialardan suçlu bulundu

Mikanos Adası'ndaki duruşmaya tutuksuz yargılanması nedeniyle katılmayan ve avukatının temsil ettiği Maguire, fiziksel saldırı, polise direnme ve rüşvet teklif etme iddialarından suçlu bulundu.
Devam eden yargı sürecinde Harry Maguire'a kısa süreli hapis cezası verilmesi ve bunun para cezasına çevrilmesi bekleniyor.
Maguire, UEFA Uluslar Ligi'nde İzlanda ve Danimarka ile karşılaşacak İngiltere Milli Takımı'nın aday kadrosuna da çağrıldı.
Galatasaray'a James Rodriguez transferinde müjde!
Vedat Muriqi takımdan ayrıldı! Yeni adresi...
Ozan Tufan, Süper Lig devine mi gidiyor? Resmi açıklama geldi!
Trabzonspor'da flaş ayrılık!
İşte Beşiktaş'ın PAOK maçı muhtemel 11'i
Ronaldinho'nun esareti sona erdi!
G.Saray'a Şampiyonlar Ligi'nden 29.9 milyon euro
Yeni MHK başkanı belli oldu
PAOK'tan Beşiktaş'a mesaj: Kardeşim!
İşte Adil Rami'nin yeni takımı!
Mert Çetin, Hellas Verona'da
İşte Trabzonspor'un rakipleri
Okuyucu Yorumları 0 yorum