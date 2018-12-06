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Manchester United'ın Ozan Kabak'ı transfer etmek istediği iddia edildi

GALATASARAY HABERLERİ  | 06.12.2018 10:08 | Son Güncelleme

Ozan Kabak, Galatasaray'daki performansıyla dikkat çekerken; hakkındaki transfer iddialarına bir yenisi daha eklendi. İngiliz The Sun gazetesi, Manchester United'ın da 20 milyon Pound'luk genç yıldızı takibe aldığını yazdı.

Manchester United'ın Ozan Kabak'ı transfer etmek istediği iddia edildi

Ozan Kabak'a Manchester United'ın da talip olduğu iddia edildi. İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre, Arsenal, Roma ve Inter'in gündemindeki oyuncu için Manchester United da devreye girdi.

Galatasaray ile gösterdiği performansla dikkat çeken Ozan Kabak, United scout'larınca izlendi. Genç oyuncunun bedelinin 20 milyon Pound olduğu kaydedilmesine karşın, sözleşme fesih bedelinin 7 milyon Pound olduğuna vurgu yapıldı.

Haberde ayrıca, oyuncunun hava toplarında üstünlüğüne dikkat çekildi ve Galatasaray'ın oyuncuyla yeni bir sözleşme imzalayarak, sözleşme fesih bedelini 30 milyon Pound'a çıkarmak istediği belirtildi.

JUVENTUS'LA ÖN PROTOKOL İDDİASI

Öte yandan İtalyan devi Juventus'un Ozan Kabak'la ön protokol yaptığı ve Galatasaray'ın bu transfer için 10 milyon euro ve sonraki satıştan pay alacağı iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Ozan Kabak Manchester United juventus

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
yav he he
Şişirin anasını satayım şişirin sonra kendinizde inanırsınız 7-8 milyon euro 50 milyon tl sözleşme yapın ardından ne kovabilirsiniz ne de satabilirsiniz. Ozan Tufan Tarık Çamdalı Serdar kesimal v.s v.s biz geri zekalılarda takımımızı seviyoruz diye bu sahte haberlere katlanalım.
sata sata bi hal oldunuz
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