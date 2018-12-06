Manchester United'ın Ozan Kabak'ı transfer etmek istediği iddia edildi

Ozan Kabak'a Manchester United'ın da talip olduğu iddia edildi. İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre, Arsenal, Roma ve Inter'in gündemindeki oyuncu için Manchester United da devreye girdi.

Galatasaray ile gösterdiği performansla dikkat çeken Ozan Kabak, United scout'larınca izlendi. Genç oyuncunun bedelinin 20 milyon Pound olduğu kaydedilmesine karşın, sözleşme fesih bedelinin 7 milyon Pound olduğuna vurgu yapıldı.

Haberde ayrıca, oyuncunun hava toplarında üstünlüğüne dikkat çekildi ve Galatasaray'ın oyuncuyla yeni bir sözleşme imzalayarak, sözleşme fesih bedelini 30 milyon Pound'a çıkarmak istediği belirtildi.

JUVENTUS'LA ÖN PROTOKOL İDDİASI

Öte yandan İtalyan devi Juventus'un Ozan Kabak'la ön protokol yaptığı ve Galatasaray'ın bu transfer için 10 milyon euro ve sonraki satıştan pay alacağı iddia edildi.



