Manchester United'ın teknik direktörü Solskjaer'den Medipol Başakşehir yorumu

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Kulübün internet sitesinde turuncu-lacivertlileri değerlendiren Solskjaer, "Son zamanlarda onların iyi gittiğini görüyorum, Başakşehir takım olarak gelişiyor." ifadesini kullandı.
Başakşehir ile karşılaşmanın kendisini heyecanladıracağını da belirten Norveçli teknik adam, "Çünkü benim eski bir öğrencim Başakşehir'de oynuyor, Fredrik Gulbrandsen. Molde'de onunla bir kaç yıl beraber çalışmıştım." şeklinde konuştu.
Medipol Başakşehir, son 16 turu ilk maçında 1-0 mağlup ettiği Danimarka'nın Kopenhag takımını elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Manchester United-LASK eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
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