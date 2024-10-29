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Manchester United'ın yeni hocası belli oldu! Kırmızı Şeytanlar Ruben Amorim'e emanet

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
29.10.2024 19:50
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Manchester United'dan bekleneni verememesinin ardından yolların ayrıldığı Erik Ten Hag'ın ardından hoca arayışlarını sürdüren İngiliz ekibinde bu isim büyük oranda belli oldu. İşte detaylar...

Manchester United'ın yeni hocası belli oldu! Kırmızı Şeytanlar Ruben Amorim'e emanet

İngiliz devi Manchester United'da alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Erik ten Hag ile yolları ayırmıştı. Teknik direktör arayışlarını sürdüren Kırmızı Şeytanlar'ın yeni hocası da büyük oranda belli oldu.

PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

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Manchester United, Sporting Lizbon'un teknik direktörü Ruben Amorim ile prensip anlaşmasına vardı. Portekiz ekibi Sporting, Manchester United'ın Ruben Amorim'in serbest kalma maddesini ödemek istediklerini kendilerine bildirdiğini açıkladı.

SPORTING İLE 3 KUPA...

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İngiliz devinin teklifini kabul eden Portekizli teknik adam, resmi prosedürlerin ardından İngiliz ekibinin başına geçecek. Sporting ile ilk senesinde lig şampiyonluğu yaşayan Amorim, aynı zamanda 2 Lig Kupası ve 1 Portekiz Süper Kupası şampiyonluğu elde etmişti.

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Teknik Direktör Manchester United son dakika
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