Manchester United'ın yeni hocası belli oldu! Kırmızı Şeytanlar Ruben Amorim'e emanet

İngiliz devi Manchester United'da alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Erik ten Hag ile yolları ayırmıştı. Teknik direktör arayışlarını sürdüren Kırmızı Şeytanlar'ın yeni hocası da büyük oranda belli oldu.

PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

Manchester United, Sporting Lizbon'un teknik direktörü Ruben Amorim ile prensip anlaşmasına vardı. Portekiz ekibi Sporting, Manchester United'ın Ruben Amorim'in serbest kalma maddesini ödemek istediklerini kendilerine bildirdiğini açıkladı.

SPORTING İLE 3 KUPA...

İngiliz devinin teklifini kabul eden Portekizli teknik adam, resmi prosedürlerin ardından İngiliz ekibinin başına geçecek. Sporting ile ilk senesinde lig şampiyonluğu yaşayan Amorim, aynı zamanda 2 Lig Kupası ve 1 Portekiz Süper Kupası şampiyonluğu elde etmişti.