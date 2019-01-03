Manchester United'ın yükselişi devam ediyor

Manchester United, İngiltere Premier Lig'de 21. hafta mücadelesinde deplasmanda Newcastle United'ı 2-0 yendi. St James' Park Stadı'ndaki karşılaşmada Manchester United'ın gollerini 64. dakikada Romelu Lukaku ve 80. dakikada Marcus Rashford attı. Sahadan 2-0 galip ayrılan Manchester ekibi, yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile çıkışını sürdürdü. Manchester United, 4'te 4 yaparak 38 puana yükseldi ve 6. sırada yer aldı.

Chelsea evinde puan kaybetti

Ligde gecenin diğer maçında ise Chelsea, sahasında Southampton'u ağırladı. Stamford Bridge Stadı'nda oynanan müsabaka 0-0 berabere sonuçlandı. Chelsea, bu sonucun ardından 44 puana yükseldi ve 4. sıradaki yerini korudu.

