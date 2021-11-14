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Manchester United, Lingard'ı satıyor: 12 milyon euro!

14.11.2021 20:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester United, hücum oyuncusu Jesse Lingard'ı satış listesine koydu.

Manchester United, Lingard'ı satıyor: 12 milyon euro!
Jesse Lingard

Jesse Lingard

İNG İngiltere
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Manchester United
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İngiltere Premier Lig takımlarından Manhchester United, hücum oyuncusu Jesse Lingard için teklifleri kabul etmeye başladı.

İngiliz basınının haberine göre; West Ham United ve Milan, oyuncu için devreye girdi.

Haberde Manchester United'ın oyuncu için 12 milyon euro talep ettiği yazıldı.

Öte yandan Jesse Lingard'ın geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynadığı West Ham United'a sıcak baktığı aktarıldı.

Lingard, bu sezon Manchester United formasıyla çıktığı 8 resmi maçta 2 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

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Anahtar Kelimeler:
Manchester United
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