Manchester United, Lingard'ı satıyor: 12 milyon euro!

İngiltere Premier Lig takımlarından Manhchester United, hücum oyuncusu Jesse Lingard için teklifleri kabul etmeye başladı.

İngiliz basınının haberine göre; West Ham United ve Milan, oyuncu için devreye girdi.

Haberde Manchester United'ın oyuncu için 12 milyon euro talep ettiği yazıldı.

Öte yandan Jesse Lingard'ın geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynadığı West Ham United'a sıcak baktığı aktarıldı.

Lingard, bu sezon Manchester United formasıyla çıktığı 8 resmi maçta 2 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

