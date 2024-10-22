Manchester United maçı öncesi... Fred'den şoke eden Jose Mourinho itirafı! ''Reddedemedim''

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Manchester United ile karşılaşacak. Mücadele öncesi sarı - lacivertlilerin orta saha oyuncusu Fred, Jose Mourinho hakkında dikkat çeken sözler sarf etti.

''KALİTESİNDEN BAHSETMEYE GEREK YOK''

UEFA TV'ye açıklamalarda bulunan Brezilyalı, teknik direktörü Jose Mourinho hakkında "Mourinho'nun kalitesinden bahsetmeme gerek yok; herkes onları ve kazandığı şampiyonlukları biliyor. Harika bir menajer ve ona çok minnettarım.'' ifadelerini kullandı

''MOURINHO'NUN ARAMASINDAN SONRA REDDEDEMEDİM''

Sözlerine devam eden Fred, ''Beni Manchester United'a getiren kilit insanlardan biriydi. Shakhtar'dayken beni aradı ve United'a gitmemi istediğini söyledi ve Jose Mourinho'nun aramasından sonra bunu reddedemedim. Ve şimdi, ben Fenerbahçe'deyim ve o yine burada, yani tekrar bir aradayız. Onunla çalışmaktan çok mutluyum ve minnettarım. O, teknik kadroya ve oyunculara çok şey katan harika ve saygı duyulan bir insan.'' dedi.

''BİRLİKTE İYİ BİR İŞ ÇIKARACAĞIZ''

Takımının durumu hakkında da açıklamalarda bulunan Fred, Birçok şampiyonluk kazanmak istiyoruz ve o da bunun için geldi; tablonun zirvesine ulaşmamıza, Avrupa şampiyonluğu için savaşmamıza yardım etmek için ve eminim ki birlikte burada iyi bir iş çıkaracağız." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.