Manchester United maçında kırmızı kart görmüştü... Cezası belli oldu! UEFA'dan Jose Mourinho'ya men

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi’nin 3. haftasında oynadığı Manchester United maçında Osayi-Samuel'e verilmeyen penaltı sonrası itirazları nedeniyle kırmızı kart gören Jose Mourinho'ya verilen ceza belirlendi.

UEFA'DAN MOURINHO'YA CEZA

UEFA Disiplin Kurulu, Portekizli teknik adama 1 maç ceza verildiğini duyurdu.

AZ ALKMAAR MAÇINDA YOK

Sarı-lacivertliler, Avrupa’daki bir sonraki karşılaşmalarında 7 Kasım Perşembe günü AZ Alkmaar ile mücadele edecek.

Jose Mourinho, cezası nedeniyle bu maçta takımın başında yer alamayacak. Deneyimli teknik adam, Slavia Prag maçıyla birlikte kulübeye geri dönecek.