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Manchester United maçında kırmızı kart görmüştü... Cezası belli oldu! UEFA'dan Jose Mourinho'ya men

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
01.11.2024 17:54
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UEFA Avrupa Ligi’nin 3. haftasında oynanan Fenerbahçe – Manchester United maçında itirazları nedeniyle kırmızı kart gören Jose Mourinho’nun cezası belli oldu. İşte detaylar...

Manchester United maçında kırmızı kart görmüştü... Cezası belli oldu! UEFA'dan Jose Mourinho'ya men

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi’nin 3. haftasında oynadığı Manchester United maçında Osayi-Samuel'e verilmeyen penaltı sonrası itirazları nedeniyle kırmızı kart gören Jose Mourinho'ya verilen ceza belirlendi.

UEFA'DAN MOURINHO'YA CEZA

11-Manchester United

UEFA Disiplin Kurulu, Portekizli teknik adama 1 maç ceza verildiğini duyurdu.

AZ ALKMAAR MAÇINDA YOK

14-Manchester United

Sarı-lacivertliler, Avrupa’daki bir sonraki karşılaşmalarında 7 Kasım Perşembe günü AZ Alkmaar ile mücadele edecek.

Jose Mourinho, cezası nedeniyle bu maçta takımın başında yer alamayacak. Deneyimli teknik adam, Slavia Prag maçıyla birlikte kulübeye geri dönecek.

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fenerbahçe mourinho
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