Manchester United maçında kırmızı kart görmüştü... Cezası belli oldu! UEFA'dan Jose Mourinho'ya men

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi’nin 3. haftasında oynadığı Manchester United maçında Osayi-Samuel'e verilmeyen penaltı sonrası itirazları nedeniyle kırmızı kart gören Jose Mourinho'ya verilen ceza belirlendi.
UEFA Disiplin Kurulu, Portekizli teknik adama 1 maç ceza verildiğini duyurdu.
Sarı-lacivertliler, Avrupa’daki bir sonraki karşılaşmalarında 7 Kasım Perşembe günü AZ Alkmaar ile mücadele edecek.
Jose Mourinho, cezası nedeniyle bu maçta takımın başında yer alamayacak. Deneyimli teknik adam, Slavia Prag maçıyla birlikte kulübeye geri dönecek.