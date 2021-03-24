SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Manchester United, Mostafa Mohamed'in peşinde

Manchester United, Mostafa Mohamed'in peşinde

24.03.2021 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz devi, Aslan'ın genç forveti için nabız yokladı. Opsiyon kullanılmazsa işler karışabilir... Mısır basını, Manchester United'ın Zamalek'e Mostafa Mohamed'in Galatasaray'a transferiyle ilgili sözleşme detaylarını sorduğu ve genç golcüyle ilgilendiğini yazdı.

Manchester United, Mostafa Mohamed'in peşinde

Galatasaray, 4 milyon Dolar'lık opsiyonunu bir an önce kullanmazsa Mostafa Mohamed konusunda sıkıntı yaşayabilir.

1

Mısır basınının haberine göre, Manchester United, Zamalek'e Mohamed'in Galatasaray'a transferiyle ilgili mukavele detaylarını sordu ve ilgisini iletti. Satın alma opsiyonu Galatasaray'da olmasına rağmen Mohamed'in yakın bir arkadaşı, "Opsiyon maddesinin aktif hale gelmesi, Mustafa'nın onayına bağlı" şeklinde konuştu.

2

ONUN ONAY VERMESİNE BAĞLI

Aynı kaynak, "Mostafa Mohamed, Galatasaray'ın opsiyonu kullanmasına onay vermezse Zamalek'e dönüp sonrasında da kulübünün iyi bir para kazanmasını sağlayabilir. Çünkü Zamalek'e karşı büyük bir sevgisi ve saygısı var" dedi.

3

Eğer sarı-kırmızılı ekip vakit kaybetmeden 4 milyon Dolar'ı ödeyip oyuncunun tapusunu alırsa bu problemi çözebilir. Sürecin uzaması halinde Mostafa Mohamed transferiyle ilgili ortalık karışacak gibi gözüküyor.

ŞİMDİDEN İNGİLİZCE ÖĞRENİYOR

Öte yandan Yeni Malatyaspor'un Mısırlı oyuncusu Karim Hafez, "Mostafa Mohamed'den kimse böyle bir performans beklemiyordu. Harika bir başlangıç yaptı. Şimdi İngilizce öğreniyor ve gelişimi için çalışıyor. Sadece bir sezon sonra daha büyük bir kulübe gideceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Hafez'in Mısır basınına yaptığı açıklamanın ardından Manchester United iddiaları daha da güçlendi. İş tamamen Galatasaray yönetiminde.

(AKŞAM)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hande Erçel de aşk üçgeninin içine düştü! Bu video ortalığı hepten karıştıracak Hande Erçel de aşk üçgeninin içine düştü! Bu video ortalığı hepten karıştıracak
Fatih Terim'e bir şok daha! Açıklandı...Fatih Terim'e bir şok daha! Açıklandı...
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Premier League Galatasaray Futbol Kulübü İngiltere
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rusya'dan TSK'ya Suriye önerisi: Yarından itibaren açın

Rusya'dan TSK'ya Suriye önerisi: Yarından itibaren açın

'Gram altın 600 lira olabilir'

'Gram altın 600 lira olabilir'

''Ronaldo'ya karşı koyamam'' demişti, yine gündem oldu!

''Ronaldo'ya karşı koyamam'' demişti, yine gündem oldu!

Hollanda maçı öncesi şok! Kadrodan çıkarıldı

Hollanda maçı öncesi şok! Kadrodan çıkarıldı

Messi ve Ronaldo aynı takımda buluşuyor!

Messi ve Ronaldo aynı takımda buluşuyor!

Şenol Güneş, Fenerbahçe'nin başına mı geçiyor?

Şenol Güneş, Fenerbahçe'nin başına mı geçiyor?

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Sinan Engin, Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı

Sinan Engin, Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Sergen Yalçın: Skordan memnun değilim

Sergen Yalçın: Skordan memnun değilim

Erman Toroğlu'ndan derbi sonrası flaş açıklama

Erman Toroğlu'ndan derbi sonrası flaş açıklama

Olay iddia! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası

Olay iddia! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası

Diğer Haberler

Manchester United, Mostafa Mohamed'in peşinde

Mustafa Mohammed dünya devine gidiyor

Fatih Terim ve Ümit Davala PFDK'ya sevk edildi

Fatih Terim'e bir şok daha! Açıklandı...

Galatasaray, Ezgjan Alioski ile ön anlaşma yaptı

G.Saray gelecek sezonun ilk transferini yaptı

Mbaye Diagne'den Galatasaray'a kötü haber!

Diagne'den G.Saray'a kötü haber!

Arturo Vidal'ı Galatasaray'a önerdiler

Arturo Vidal bombası! Süper Lig'e geliyor

Galatasaraylı yıldız Mohamed'in yaşadığı hırsızlık anının görüntüleri ortaya çıktı

Mostafa Mohamed'in soyulduğu anlar kamerada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.