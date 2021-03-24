Manchester United, Mostafa Mohamed'in peşinde

Galatasaray, 4 milyon Dolar'lık opsiyonunu bir an önce kullanmazsa Mostafa Mohamed konusunda sıkıntı yaşayabilir.

Mısır basınının haberine göre, Manchester United, Zamalek'e Mohamed'in Galatasaray'a transferiyle ilgili mukavele detaylarını sordu ve ilgisini iletti. Satın alma opsiyonu Galatasaray'da olmasına rağmen Mohamed'in yakın bir arkadaşı, "Opsiyon maddesinin aktif hale gelmesi, Mustafa'nın onayına bağlı" şeklinde konuştu.

ONUN ONAY VERMESİNE BAĞLI

Aynı kaynak, "Mostafa Mohamed, Galatasaray'ın opsiyonu kullanmasına onay vermezse Zamalek'e dönüp sonrasında da kulübünün iyi bir para kazanmasını sağlayabilir. Çünkü Zamalek'e karşı büyük bir sevgisi ve saygısı var" dedi.

Eğer sarı-kırmızılı ekip vakit kaybetmeden 4 milyon Dolar'ı ödeyip oyuncunun tapusunu alırsa bu problemi çözebilir. Sürecin uzaması halinde Mostafa Mohamed transferiyle ilgili ortalık karışacak gibi gözüküyor.

ŞİMDİDEN İNGİLİZCE ÖĞRENİYOR

Öte yandan Yeni Malatyaspor'un Mısırlı oyuncusu Karim Hafez, "Mostafa Mohamed'den kimse böyle bir performans beklemiyordu. Harika bir başlangıç yaptı. Şimdi İngilizce öğreniyor ve gelişimi için çalışıyor. Sadece bir sezon sonra daha büyük bir kulübe gideceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Hafez'in Mısır basınına yaptığı açıklamanın ardından Manchester United iddiaları daha da güçlendi. İş tamamen Galatasaray yönetiminde.

(AKŞAM)