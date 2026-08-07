Manchester United resmen duyurdu! Altay Bayındır'ın yeni adresi belli oldu

İngiltere Premier Lig devlerinden Manchester United, milli futbolcu Altay Bayındır'ın transferi hakkında resmi açıklamayı yaptı. Kulüpten yapılan bilgilendirmede, tecrübeli eldivenin İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo'ya kiralandığı resmen açıklandı.

YENİ DURAĞI İSPANYA OLDU

İngiliz ekibinin resmi kanallarından yapılan duyuruda, kulüpler arasındaki kiralama sözleşmesinin resmiyet kazandığı ifade edildi. Milli file bekçisine İspanya'daki kariyerinde başarı dilekleri iletilirken, transferin tamamlanmasının ardından tecrübeli eldivenin yeni takımıyla çalışmalara başlamak üzere İspanya'ya gideceği belirtildi.

CELTA VIGO, ALTAY BAYINDIR TRANSFERİNİ BÖYLE AÇIKLADI!

LA LİGA'DA İLK DENEYİM

Manchester United kadrosunda yer aldığı dönemin ardından daha fazla süre alabileceği ve düzenli forma şansı bulabileceği bir ekibe geçiş yapmayı planlayan milli eldiven, yeni sezonda Celta Vigo'nun başarısı için ter dökecek. Atılan bu resmi imzayla birlikte Altay Bayındır, kariyerinde ilk kez İspanya La Liga'da mücadele etme fırsatı yakalayacak.