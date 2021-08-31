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Manchester United Ronaldo'nun transfer maliyeti açıklandı

31.08.2021 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'a gidiş bedeli resmen açıklandı. İşte ayrıntılar.

Manchester United Ronaldo'nun transfer maliyeti açıklandı

Juventus, Manchester United'a transfer olan Cristiano Ronaldo'nun transfer detaylarını açıkladı. Siyah Beyazlılar, oyuncunun 15 milyon euro bonservis bedeliyle İngiltere yolunu tuttuğunu açıkladı.

Juventus'un yaptığı açıklamaya göre; Manchester United için 5 yıllık ödeme planıyla 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Bunun yanında performansa dayalı 8 milyon euro'luk bonus maddesi de bulunuyor.

İtalyan ekibi yayınladığı mesajla Ronaldo'ya verdiği katkı için teşekkür etti.

Ronaldo, Temmuz 2018'de 117 milyon euro karşılığında Real Madrid'den Juventus'a transfer olmuştu.

JUVENTUS'TAN RONALDO'YA VEDA ETTİ

Juventus kulübü, yaptığı yazılı açıklama ile yıldız oyuncuya veda etti.

Resmi internet sitesinden bir veda mesajı yayımlayan İtalyan kulübü, yaptığı açıklamada, "Birlikte yaşanan çok fazla unutulmaz an var. Onları ezbere hatırlayabilir ve yeniden yaşayabiliriz ama bu bize yardımcı olmaz. Çünkü herkesin CR7 ile ilgili özel bir hafızası var. Herkesin bu uzun yolda silinmemesi gereken anıları var çünkü herkes bu yolda birlikte yürürken neler hissettiğini her zaman hatırlayacak. Bugün, üç yıl önce 10 Temmuz’da doğan o bağ sona erdi ama yazılanlar sonsuza kadar kalacak. İnanılmaz bir yolculuk oldu" denildi.


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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Manchester United Juventus
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